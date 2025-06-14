Переработка отходов в Казахстане: системный сдвиг или имитация прогресса?

Почему переработка по-прежнему невыгодна, какова роль частного сектора, и какие технологии уже доступны, но не внедряются —корреспонденту Kazinform рассказала эколог-эксперт Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Айжан Скакова.



Государственная политика: документы есть, реализация — на старте

По словам Айжан Скаковой, в последние годы государственная политика в сфере переработки отходов демонстрирует определённый прогресс на уровне законодательства, однако её реализация в реальности далека от ожидаемой эффективности.

— В документах и в законе все написано правильно, но в реалиях сложно. На практике остаются серьёзные вызовы. Сортировка отходов на этапе сбора внедрена только точечно, к сожалению. Переработка отходов остаётся еще на низком уровне, — сообщила эксперт.





Среди ключевых проблем — слабая экономическая мотивация для переработчиков, отсутствие межведомственной координации и низкое участие граждан.

Экономика, культура и доверие: три барьера на пути к прогрессу

Эксперт подчёркивает, что барьеры к переработке ТБО — не только экономические, но и институциональные и поведенческие.

— Пока переработка в стране остаётся менее выгодной, чем захоронение, ситуация не изменится. В ряде регионов тарифы на вывоз и утилизацию отходов не покрывают даже минимальных затрат на сортировку и переработку. Проблемы с реализацией расширенной ответственности производителей (РОП) во многом связаны с отсутствием прозрачности и чётких обязательств. Кроме того, по-прежнему низок уровень экологической культуры и информированности: многие не знают, зачем сортировать отходы и куда их сдавать, а другие не доверяют системе — нередко раздельно собранный мусор всё равно оказывается на одной свалке, — отметила А.Скакова.

Частный сектор и НПО — локомотив без топлива



При этом Айжан Скакова подчёркивает активную роль частных компаний и неправительственных организаций:

— Частные компании и неправительственные организации готовы стать движущей силой в развитии инфраструктуры переработки. В ряде регионов они уже самостоятельно создают сортировочные линии, пункты приёма вторсырья и мини-заводы. Но для устойчивого развития необходимы меры стимулирования, субсидии и хотя бы минимальная государственная поддержка. Не все выдерживают рыночные условия: бизнес сталкивается с высокими рисками, нестабильностью и непредсказуемой политикой в сфере расширенной ответственности производителей (РОП).

Изношенная инфраструктура — главный тормоз системы

Физическая устарелость инфраструктуры также остаётся серьёзной проблемой.

— В большинстве регионов система сбора отходов остаётся на низком уровне: используются устаревшие контейнеры и мусоровозы. В сельской местности и малых городах такие объекты либо отсутствуют, либо работают формально. Большинство полигонов ТБО не соответствует экологическим требованиям — нет дегазации, водоотведения, защиты от фильтрата. Часто они переполнены, уплотняются сверх нормы, оказывая давление на почву и водные ресурсы. В целом, инфраструктура требует модернизации — без этого говорить о переходе к экономике замкнутого цикла преждевременно, — подчеркнула эколог.

Технологические решения, по словам эксперта, существуют, но не масштабируются.

— В Казахстане предлагаются разные технологии переработки, и выбор подходящего решения требует взвешенного подхода — единого мнения до сих пор нет. Во многих регионах акиматы пытаются самостоятельно решать этот вопрос и привлекать инвесторов. Технологические варианты обсуждаются, но их внедрение во многом зависит от тарифной политики и нехватки финансирования. Важно учитывать региональную специфику и морфологический состав отходов — большая часть мусора подлежит переработке и может быть использована повторно. Однако действующие заводы всё ещё не работают в полную силу. Для прогресса необходим комплексный подход — возможности для этого уже существуют, — добавила А.Скакова.

Финансирование: непрозрачность и двойная нагрузка на граждан

Вопрос финансирования, особенно в рамках системы РОП, вызывает у эксперта серьезные опасения:

— Важно понимать, как формируются фонды утилизационного сбора (РОП). Сейчас его уплачивает ограниченный круг производителей упаковки и отдельных видов продукции. Средства поступают напрямую текущему оператору РОП, сменившему ранее назначенную частную компанию. Оператор распределяет поступления между переработчиками, а также, как показали материалы по рассмотрению петиции против РОП, — автопроизводителями и производителями сельхозтехники.

При этом, по словам спикера, публикуются лишь обобщённые финансовые отчёты, где единственный конкретный показатель — общая сумма собранных средств. Отсутствие детализированной отчётности указывает на недостаток прозрачности со стороны уполномоченного министерства.

— В итоге складывается парадокс: граждане фактически платят за утилизацию дважды — напрямую как домовладельцы и косвенно через включённую в стоимость товаров плату РОП. Это свидетельствует о том, что действующие механизмы финансирования не только непрозрачны, но и недостаточны и требуют доработки для устойчивой поддержки перерабатывающих предприятий. Причина в основном — неэффективная система распределения средств, которая требует серьёзного реформирования, — дополнила эксперт.

Как отмечает эксперт, экология неотделима от экономики. Все факторы взаимосвязаны и одновременно препятствуют эффективному развитию переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Казахстане.

— Экономические условия должны служить каркасом, стимулирующим участников рынка и обеспечивающим выгодное взаимодействие. Пока этого нет, объёмы отходов растут в геометрической прогрессии и продолжают поступать на полигоны, отравляя почву и грунтовые воды, усиливая антисанитарию и создавая серьёзную угрозу окружающей среде и опасности здоровью населения, — добавила А. Скакова.

Меры государства: от GPS до свалочного газа



По официальным данным Минэкологии, переработка ТБО в 2024 году составила 25,8%. Из почти трёх тысяч полигонов лишь 608 имеют соответствующие разрешения и проектные документы. План не выполнен в 7 регионах, наихудшие показатели — в Шымкенте (3,5%), СКО (5%), Алматы (7,3%) и Улытау (12%).

Среди принятых мер:

внедрение системы GPS-контроля мусоровозов через платформу tabigat.gov.kz;

ужесточение ответственности за стихийные свалки (штраф до 200 МРП с конфискацией техники);

программа льготного кредитования для приобретения мусоровозов и оборудования (ставка — 3%);

программа «ЭкоҚолдау» для специализированных предприятий;

начало проектов по утилизации свалочного газа (в частности, на Карасайском полигоне планируется выработка 7 МВт электроэнергии).

Также по поручению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова разрабатывается Концепция по управлению всеми видами отходов, охватывающая весь цикл обращения отходов и реформу РОП.

Ранее мы писали о том, что Актобе остался без завода по сортировке отходов из-за отсутствия инвесторов.