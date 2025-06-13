Инвесторов нет: Актобе остался без завода по сортировке отходов

Дорожная карта «Зелёного университета»

В соответствии с планом на 2024–2026 годы в рамках инициативы «Зелёный университет» в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

В этих контейнерах отдельно собираются бумага, пластиковые бутылки и стекло. Далее отсортированные отходы передаются на специализированные пункты приёма.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

— В учебных корпусах на каждом этаже, а также в общежитиях установлены мусорные контейнеры. Подрядчик и университет заключили двустороннее соглашение. В настоящее время студенты уже начали прививать себе навыки раздельного сбора отходов. Сначала велась активная разъяснительная работа. Экологи проводили встречи в лекционных аудиториях, общежитиях, в процессе учебных занятий. Также преподавательскому составу и административному персоналу университета были разъяснены преимущества и необходимость раздельного и чистого выбрасывания мусора. Пластиковые бутылки можно помещать в соответствующий контейнер только после предварительного ополаскивания. Бумагу необходимо выбрасывать в чистом виде. В случае попадания на неё жира или других загрязнений — её относят к категории общих отходов. Следует отметить, что не все виды пластиковых бутылок подлежат переработке. Например, тара от местных производителей молока и молочных продуктов не принимается для переработки, поэтому её приходится выбрасывать в общий мусор, — рассказала старший сотрудник отдела науки Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова Самал Ульярова.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Университет также вёл поиск предпринимателей, обладающих навыками сбора и переработки отсортированных отходов. Согласно установленным требованиям, ежемесячно необходимо собирать не менее 300 килограммов мусора.

— В университете функционируют пять общежитий и несколько учебных корпусов. Мы рассчитываем, что сможем собирать 300 кг пластиковых бутылок и макулатуры ежемесячно. В перспективе мы планируем наладить прямую передачу отходов на пункт приёма без участия посредников. По предварительным подсчётам, ежегодно мы должны сдавать порядка 20 тонн пластика и макулатуры, — сообщил инженер по охране труда и технике безопасности Ербол Жубангазин.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Сортировка и сбор мусора — малоприбыльное дело — экоактивисты

Помимо вузов, в учебных заведениях города Актобе проводится экологическая акция под названием «Сдай макулатуру — спаси лес». В ходе акции школьники собирают и сдают бумагу и картон.

Данная инициатива была организована экологическим активистом Айман Сексеновой совместно с областным управлением образования. Учебные заведения поддержали предложение экоактивиста. Важно, чтобы в эту работу были вовлечены не только городские, но и районные и сельские школы.

— Я живу в Актобе уже шесть лет. С самого начала стараюсь рассказывать людям о важности экологической культуры и сортировки мусора. За это время число единомышленников заметно возросло. Более того, в городе появилось добровольческое движение «Экомәдениет» — «Экокультура». В него вошли старшеклассники городских школ, а возглавил его Темирлан Жолдыбай. Сейчас он сам обучает других школьников, передаёт им полученные знания и опыт. Мы даже начали обучать экологической культуре фанатов футбольного клуба «Актобе». На протяжении уже трёх лет они не просто ведут агитацию на трибунах, но и убирают за собой мусор после матчей. Помимо этого, они посещают школы и рассказывают детям, насколько важно жить в чистом городе, в здоровой окружающей среде. Эти ребята — мои помощники, они вдохновляют меня и придают сил. Одна я бы не справилась, ведь объём работы огромен. Позже ко мне присоединились и профессиональные экологи. Выяснилось, что даже на факультетах экологии в вузах такие важные темы, как утилизация и сортировка отходов, практически не поднимаются. То есть, в системе обучения попросту не предусмотрено воспитание экологической ответственности, — рассказывает депутат городского маслихата, экоактивист Айман Сексенова.

В последние месяцы акция «Таза Қазақстан» — «Чистый Казахстан» дала мощный импульс экологическому движению. Всё чаще стали говорить о необходимости чистоты, уборки мусора, заботы об окружающей среде.

Однако важно понимать: сбор мусора — это не просто его перемещение с одного места на другое. Нужно приучать себя к сортировке, переработке и повторному использованию отходов.

Фото: из личного архива Айман Сексеновой

— Если мы находим в парке пластиковую или алюминиевую бутылку, её нужно не просто выбросить, а передать на переработку. Сейчас в индустриальной зоне Актобе действует предприятие по переработке бумаги — там изготавливают салфетки, туалетную бумагу. С его поддержкой мы провели акцию «Сдай макулатуру — спаси лес». В ней также приняли участие волонтёры. В городе собираются пластиковые и алюминиевые отходы: часть отправляется на юг страны, другая — в Россию. Если бы в городе было больше пунктов приёма, люди сдавали бы отходы охотнее и чаще. Сейчас же многим просто не хватает информации — они не знают, куда нести мусор, как его сортировать. На мой взгляд, было бы полезно разместить на городских билбордах адреса таких пунктов, чтобы информация дошла до каждого дома, — считает она.

Айман Сексенова также привезла в Актобе фандоматы — специальные автоматы для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Их установили в школах, спортивных комплексах и в аэропорту. Сдавая мусор, горожане могут накапливать бонусы, участвуя тем самым в защите природы.

Однако, как отмечает сама экоактивист, без поддержки со стороны других предпринимателей продвинуться дальше невозможно. Пока переработка отходов не стала прибыльным бизнесом.

— Акционерное общество «Жасыл даму» оказывает поддержку, выделяет субсидии и может дать толчок развитию отдельных направлений. Но человек, который приходит в эту сферу, должен руководствоваться не жаждой прибыли, а желанием приносить пользу обществу. Ведь как только прекращается субсидирование, многие предприятия останавливаются. А тот, кто работает по зову сердца, продолжает дело, даже если оно не приносит дохода. Сейчас мы много говорим о переработке и сортировке отходов, но на деле перерабатывается лишь один процент от общего объёма, — подчёркивает Айман Сексенова.

Экоактивистка также начала работу с крупными промышленными предприятиями, обучая сотрудников экологической культуре. Постепенно в процесс вовлекаются и нефтегазовая, и горнодобывающая отрасли.

Некоторые выбрасывают мусор прямо во дворы соседей — полиция

Проблема не ограничивается отсутствием сортировки: сегодня жители выбрасывают бытовые и строительные отходы в неподходящих местах — за гаражами, вдоль дорог, во дворах многоэтажек, рядом с мусорными контейнерами.

В последнее время подобные случаи всё чаще фиксируются камерами видеонаблюдения. Кроме того, сами горожане всё чаще размещают в социальных сетях видеозаписи с нарушениями, которые им удаётся зафиксировать.

— 42-летний мужчина привёз на машине бытовые отходы, в том числе старую мебель, и оставил их у мусорного контейнера на проспекте Санкибай батыра. Всё это попало в объектив камер Центра оперативного управления. В ходе проверки выяснилось, что он проживает в другом районе и намеренно привёз мусор в чужой двор. На него был составлен административный протокол по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях. Поскольку нарушение было совершено впервые, мужчине сделали предупреждение и провели с ним профилактическую беседу. Кроме того, он обязан собственноручно убрать оставленный им мусор и вывезти его на полигон, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Инспектор природоохранной полиции Серик Елеуов уточнил, что случаи незаконного выброса крупногабаритных отходов у мусорных контейнеров, а также загрязнения окружающей среды происходят регулярно. С начала текущего года в регионе было выявлено свыше 5 000 подобных нарушений.

Инвестора, готового приступить к строительству, пока не нашли — акимат

Полигон твёрдых бытовых отходов в Актобе занимает площадь 60 гектаров. Два года назад старый участок полигона был закрыт — его поверхность засыпали песком. После этого удалось устранить проблему возгораний.

— Сейчас рассматривается вопрос о передаче полигона в доверительное управление без права выкупа. Параллельно ведётся работа по привлечению инвесторов для строительства завода по сортировке мусора. Предложения поступают, но инвестора, готового реально приступить к реализации проекта, пока не определили, — сообщили в пресс-службе акима города Актобе.

Напомним, в 2017 году в Актобе уже был запущен комплекс по сортировке твёрдых бытовых отходов. Стоимость проекта составляла 1 миллион долларов. По плану предприятие должно было ежегодно перерабатывать до 200 тысяч тонн мусора и продавать отсортированные бумагу, металл и стекло. Однако уже спустя два года завод прекратил работу и до сих пор остаётся пустующим.

Мы вновь связались с предпринимателем Алтынбеком Казантаевым, чтобы уточнить причину закрытия. Он рассказал, что продал завод, поскольку вложенные средства не окупились.

— В развитых странах, в Европе такие проекты получают субсидии на протяжении 10-20 лет. А у нас поддержка была лишь на старте, потом её прекратили. Завод по сортировке мусора — это не прибыльный бизнес. Более того, в Казахстане до сих пор не сформирована культура раздельного сбора. Люди могут и сортировать отходы дома, но если всё это потом увозит одна машина, мусор снова перемешивается и загрязняется. Это в корне неправильно. Если мы хотим навести порядок в этой сфере, начинать нужно с детского сада и школы — обучать, воспитывать привычку и обеспечивать раздельный сбор. А это требует и системной работы, и серьёзных финансовых вложений. На сегодняшний день открыть банкетный зал в Актобе выгоднее, чем сортировочный завод. Вот и вернулись к тому, с чего начали, — поделился Алтынбек Казантаев.

Таким образом, вопрос создания устойчивой системы раздельного сбора и переработки отходов в Актобе до сих пор остаётся нерешённым.

Напомним, в 2023 году на территории Актюбинской области было обнаружено 292 несанкционированные свалки. По закону все эти участки должны очищаться ежегодно.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил несколько месяцев назад, что в Казахстане одобрено 67 инвестиционных проектов в сфере переработки отходов на общую сумму 316,9 миллиарда тенге.