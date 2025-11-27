Гонконгский грипп в ЗКО: зарегистрировано 75 случаев

Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, среди заболевших также есть пять беременных женщин.

По его словам, среди негриппозных вирусов были выявлены аденовирус, риновирус, бокавирус, РС-вирус и непандемический коронавирус.

— С 1 октября в регионе зарегистрировано 37 457 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Этот показатель на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа заболевших 26 391 дети до 14 лет, из них 356 дети до одного года. Кроме того, заболели 58 беременных женщин, что составляет 0,1% от находящихся на учете по беременности, — сказал Н. Мустаев.

Заместитель руководителя департамента напомнил о необходимости соблюдать профилактические меры, а в случае заболевания, не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области 143 человека заболели гонконгским гриппом.