    16:26, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ИИ-университет появится в Казахстане

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Цифрового штаба,  передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Рассмотрена и утверждена модель реализации Стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan для трансформации всех сфер экономики.

    Модель предусматривает стратегический уровень управления в рамках Цифрового штаба, а также операционный — в рамках Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг, которая будет трансформирована в Комиссию по ускоренной цифровой трансформации.

    Документ разрабатывается в рамках поручений Президента, обозначенных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

    Штабом принят ряд решений в контексте подготовки Стратегии, нацеленных на достижение устойчивого экономического роста, преодоление «ловушки среднего дохода» и реализацию задачи, в рамках которой Казахстан должен перейти в формат цифрового государства.

    Премьер-министр поручил ответственным государственным органам совместно с квазигоссектором и заинтересованными организациями:

    • до 5 декабря 2025 года сформировать проекты-«ледоколы» и проекты, формирующие технологический базис;
    • до 31 декабря 2025 года завершить разработку проекта Стратегии по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan. 

    По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, новая Стратегия будет строиться на системе национальных проектов-«ледоколов», каждый из которых будет иметь отдельные KPI и сроки. Она охватит 10 основных направлений: цифровые госуслуги, здравоохранение, образование и рынок труда, цифровую экономику, данные, кибербезопасность, робототехнику, цифровую инфраструктуру, регулирование и экосистему стартапов.

    В качестве примера выбрана сфера образования. В проекте «Интерактивное образование на базе ИИ» предполагаются создание ИИ-университета, масштабирование Tomorrow-school, внедрение GPT Education и запуск программы ИИ для школьников. Эти проекты должны обеспечить рост цифровой грамотности и позволит улучшить позиции Казахстана в рейтинге PISA.

    Ожидается, что реализация Стратегии приведет к ускорению экономического роста за счет ИИ, повышению производительности труда за счет автоматизации и цифровых сервисов, сокращению сроков госуслуг и принятию решений, созданию новых высокотехнологичных отраслей рабочих мест, подготовке новых цифровых специалистов в сферах STEM.

    Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что инвестиции в ИИ в мире растут опережающими темпами.   К 2028 году инвестиции в ИИ в странах-лидерах достигнут в среднем 4-6% годового ВВП, определяя ИИ как один из ключевых драйверов экономического роста. Мировая практика показывает, что основная часть таких инвестиций (до 65%) направляется на IT-оборудование, включая серверы, системы хранения данных и вычислительные кластеры, тогда как на долю сервисов и программного обеспечения приходится 15-20% и 20-25% соответственно.

    В сообщении также говорится, что в 2018–2024 годы доля электронной торговли в РК выросла с 2,6% до 14,5%, безналичных платежей — с 30% до 89%. Уровень цифровой грамотности поднялся с 83% до 91,2%, электронный формат госуслуг — с 80% до 93,3%, интернет-охват — с 82% до 96%. Число специалистов цифровой экономики увеличилось с 182 до 190 тыс., а инвестиции в стартапы — с 200 млн долларов до 665,5 млн долларов. В рейтинге EGDI Казахстан улучшил позицию с 28-го до 24-го места. Эти результаты стали основой для перехода к новой масштабной Стратегии. 

    Ранее были опубликованы результаты опроса Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. Половина казахстанцев (51,1%) уже применяют технологии искусственного интеллекта – такие как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney и другие сервисы. 

    Правительство Технологии ИИ Олжас Бектенов
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
