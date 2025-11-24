РУ
    13:42, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы все активнее обращаются к ChatGPT и Gemini — опрос КИСИ

    Половина казахстанцев (51,1%) уже применяют технологии искусственного интеллекта – такие как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney и другие сервисы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК.

    р
    Фото: pexels

    В рамках социологического опроса стало известно, что наиболее активно ИИ используют молодые люди: в группе 18-29 лет доля пользователей достигает 76,2%. Среди респондентов 30-45 лет этот показатель составляет 57,1%. С возрастом вовлеченность снижается: в группе 46-60 лет – 37,5%, среди граждан старше 61 года – 16,6%.

    Молодежь чаще всего обращается к таким цифровым инструментам для учебы и саморазвития (48,7%), а также для работы с текстами (44,2%). У пользователей среднего возраста структура запросов во многом аналогична: образовательные и текстовые задачи остаются ключевыми. Среди респондентов старше 61 года приоритеты смещаются, для 40,8% такие сервисы становятся в первую очередь источником поиска информации, нередко заменяя привычные поисковики.

    Гендерные и социально-демографические различия также проявляются достаточно отчетливо. Женщины используют цифровые сервисы чаще мужчин (54,6 против 46,6%). Горожане активнее сельских жителей включены в использование подобных технологий: 53,2 против 47,9%, что во многом связано с более доступной цифровой инфраструктурой в городах.

    Образовательный уровень является одним из ключевых факторов различий в использовании цифровых инструментов. Разрыв между респондентами с высшим образованием (64,2%) и со средним (37,7%) достигает 1,7 раза, подчеркивая значимость образовательной подготовки для освоения новых технологий. При этом корреляция между уровнем образования и цифровой компетентностью достаточно устойчивая: чем выше уровень образования, тем более выражается готовность включать современные технологические решения в повседневные практики.

    Отмечается, что социологический опрос проведен среди 8 000 респондентов.

    Ранее сообщалось, что переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде.

