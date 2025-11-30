Новый вариант вируса гриппа вызывает тревогу в Европе

В этом году особенно много головной боли врачам и населению доставляет новый вариант вируса H3N2 (гонконгский грипп), субклада K.

Первые исследования текущей заболеваемости показывают, что новый подтип передается значительно легче, чем ранее известные штаммы гриппа. Поэтому эксперты ожидают, что число заболевших будет примерно на 20 процентов выше, чем во время обычной эпидемии гриппа.

Институт Роберта Коха в Германии зарегистрировал несколько подтвержденных случаев гриппа в этом сезоне к середине ноября, включая заражение вирусом A (H3N2). Однако, по данным института, резкого роста числа случаев пока не наблюдается.

Тем не менее, ситуацию не стоит недооценивать, как показывает пример Гамбурга. На данный момент там официально зарегистрировано 129 случаев заболевания гриппом (в предыдущем сезоне в это же время — 68). Институт гигиены и окружающей среды уже зафиксировал три смерти от гриппа в городе. В целом по стране их уже 11.

По словам главы Национальной службы здравоохранения Великобритании Джима Маки: «Нет никаких сомнений в том, что эта зима будет одной из самых тяжелых, с которыми когда-либо сталкивались наши сотрудники».

В Австралии новая субклада привела к исключительно тяжелой эпидемии гриппа, было зарегистрировано более 400 000 лабораторно подтвержденных случаев. Это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Симптомы схожи с COVID

Типичные симптомы нового варианта H3N2 включают внезапное повышение температуры, которая может быть от умеренной до высокой и часто сопровождается сильным недомоганием.

Многие заболевшие также отмечают выраженные боли и ломоту в теле, что особенно характерно для этого варианта. Поскольку некоторые симптомы похожи на симптомы COVID-19, врачи рекомендуют своевременно сдавать анализы для постановки точного диагноза.

Озноб при H3N2 нередко усиливается в сочетании с другими симптомами. Кроме того, иногда наблюдается интенсивный, продолжительный кашель, который известен и по другим разновидностям гриппа.

Кто особенно подвержен риску?

Как и при любом другом гриппе, заражение новым вариантом может привести к тяжелому течению болезни. Особому риску подвержены пожилые люди и люди с уже имеющимися заболеваниями. Для этих групп предстоящая эпидемия гриппа представляет повышенный риск.

Особенно внимательно эксперты следят за возможностью двойного заражения — сезонным гриппом и вирусом птичьего гриппа H5N1.

Есть риск, что вирусы обменяются генетическими сегментами, что может привести к появлению новых разновидностей, которые будут передаваться от человека к человеку.

Зимой этот риск выше, поскольку в это время оба типа вируса циркулируют чаще.

Вакцинация защищает

Вакцинация остается лучшей формой защиты — даже если существующие вакцины не совсем подходят для циркулирующих в настоящее время вирусов. По мнению экспертов, появление нового типа вируса не означает, что вакцинация станет менее эффективной.

Первые данные из Великобритании уже подтвердили наличие хорошей защиты. Кроме того, вакцины могут значительно смягчить тяжелое течение болезни, даже если они не точно соответствуют доминирующему штамму. Вакцинация защищает не только от H3N2, но и от H1N1 и гриппа B.

Поэтому Европейский центр по контролю заболеваний на прошлой неделе призвал людей из групп риска пройти вакцинацию как можно раньше.

Согласно рекомендациям Постоянного комитета по вакцинации, эта рекомендация по-прежнему особенно актуальна для людей старше 60 лет, хронических больных, беременных женщин, жителей домов престарелых и домов престарелых, а также медперсонала.

Профессор Йоханнес Кноблох, вирусолог и руководитель отдела больничной гигиены университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф, советует всем, кто хочет дополнительно защитить себя, носить маску FFP2 с двумя повязками в больших скоплениях людей или в общественном транспорте.

