РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:49, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Количество случаев гонконгского гриппа за неделю удвоилось в СКО

    В Северо-Казахстанской области за одну неделю гонконгским гриппом заразились ещё 46 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    грипп
    Фото: kabar.kg

    По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, число заболевших гриппом типа A/H3N2 достигло 91.

    На прошлой неделе ОРВИ заболели 5 889 человек. Количество заражённых выросло на 34% за неделю. Однако, как отмечают специалисты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число заболевших на 3,4% меньше. С октября переболели более 24 тысяч человек, из них 68% — это дети до 14 лет.

    Врачи советуют обращаться к специалистам, если повышается температура, появляется слабость, болит горло или закладывает нос.

    — При появлении симптомов опасно заниматься самолечением. При осложнениях возможно развитие пневмонии. Поэтому лучше обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом. Если заболел ребёнок, не следует отправлять его в детский сад или школу, чтобы не распространять вирус дальше. Для защиты от ОРВИ необходимо чаще мыть руки, носить маску, избегать мест большого скопления людей. Также важно регулярно проветривать помещения и поддерживать чистоту, — говорят специалисты.

    Напомним, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в области Жетысу.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Грипп Регионы Казахстана Заболевания
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают