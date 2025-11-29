Количество случаев гонконгского гриппа за неделю удвоилось в СКО

По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, число заболевших гриппом типа A/H3N2 достигло 91.

На прошлой неделе ОРВИ заболели 5 889 человек. Количество заражённых выросло на 34% за неделю. Однако, как отмечают специалисты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число заболевших на 3,4% меньше. С октября переболели более 24 тысяч человек, из них 68% — это дети до 14 лет.

Врачи советуют обращаться к специалистам, если повышается температура, появляется слабость, болит горло или закладывает нос.

— При появлении симптомов опасно заниматься самолечением. При осложнениях возможно развитие пневмонии. Поэтому лучше обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом. Если заболел ребёнок, не следует отправлять его в детский сад или школу, чтобы не распространять вирус дальше. Для защиты от ОРВИ необходимо чаще мыть руки, носить маску, избегать мест большого скопления людей. Также важно регулярно проветривать помещения и поддерживать чистоту, — говорят специалисты.

Напомним, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в области Жетысу.