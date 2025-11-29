РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:34, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в области Жетысу

    За текущий эпидсезон в области Жетысу зарегистрировано 45 830 случаев ОРВИ. Для сравнения, в прошлом году в этот период было зафиксировано 27 325 случаев. Таким образом, рост заболеваемости составил 1,6 раза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свыше 19,8 тысячи случаев ОРВИ выявили в Жамбылской области
    Фото: pixabay.com

    В управлении санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу эпидобстановка в регионе оценивается как стабильная.

    В текущем году в области также зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, все они — вирус типа А(H3N2), известный как «гонконгский грипп». Вирус ежегодно циркулирует в регионе, и его активность обусловлена низким популяционным иммунитетом населения.

    Помимо гриппа, жителей области продолжают атаковать и другие вирусы: риновирус, парагрипп, бокавирус, респираторно-синцитиальный вирус и коронавирус.

    Что касается школьников, то среди них зарегистрировано 4 333 случая ОРВИ и 49 случаев гриппа, что составляет 9,5% от общей заболеваемости. В целом, заболеваемость учащихся в школах не превышает 10%. В случае превышения порога 30% классы переходят на дистанционное обучение.

    Особое внимание уделяется детям до 14 лет, на долю которых приходится 67,4% всех заболевших (30 912 случаев). При этом среди малышей до 1 года заболеваемость снизилась с 5,4% до 2,3% по сравнению с прошлым сезоном.

    Как отметили в областном управлении санитарно-эпидемиологического контроля, для снижения риска распространения заболеваний закуплено 82 000 дозы вакцины против гриппа. Это позволило охватить 12,3% населения области.

    При этом приоритет при вакцинации - дети с ослабленным иммунитетом, взрослые с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные женщины, а также жители закрытых учреждений.

    Кроме того, в школах и детских садах ежедневно проводится «утренний фильтр» для выявления заболевших.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. 900 школ в Казахстане перешли на удаленку из-за роста случаев ОРВИ. 

    Теги:
    Здравоохранение Эпидситуация Грипп Регионы Область Жетысу
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают