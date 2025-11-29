Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в области Жетысу

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу эпидобстановка в регионе оценивается как стабильная.

В текущем году в области также зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, все они — вирус типа А(H3N2), известный как «гонконгский грипп». Вирус ежегодно циркулирует в регионе, и его активность обусловлена низким популяционным иммунитетом населения.

Помимо гриппа, жителей области продолжают атаковать и другие вирусы: риновирус, парагрипп, бокавирус, респираторно-синцитиальный вирус и коронавирус.

Что касается школьников, то среди них зарегистрировано 4 333 случая ОРВИ и 49 случаев гриппа, что составляет 9,5% от общей заболеваемости. В целом, заболеваемость учащихся в школах не превышает 10%. В случае превышения порога 30% классы переходят на дистанционное обучение.

Особое внимание уделяется детям до 14 лет, на долю которых приходится 67,4% всех заболевших (30 912 случаев). При этом среди малышей до 1 года заболеваемость снизилась с 5,4% до 2,3% по сравнению с прошлым сезоном.

Как отметили в областном управлении санитарно-эпидемиологического контроля, для снижения риска распространения заболеваний закуплено 82 000 дозы вакцины против гриппа. Это позволило охватить 12,3% населения области.

При этом приоритет при вакцинации - дети с ослабленным иммунитетом, взрослые с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные женщины, а также жители закрытых учреждений.

Кроме того, в школах и детских садах ежедневно проводится «утренний фильтр» для выявления заболевших.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. 900 школ в Казахстане перешли на удаленку из-за роста случаев ОРВИ.