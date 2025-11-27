900 школ в Казахстане перешли на удаленку из-за роста случаев ОРВИ

— На дистанционный формат переведены 11 812 классов в 13 регионах страны. Всего в 903 школах ушли на удаленку порядка 250 тысяч детей. Со вчерашнего дня есть небольшая динамика, — сказал Т.Султангазиев.

Также вице-министра спросили о случаях осложнений при ОРВИ.

— ОРВИ и грипп могут перейти в осложнения. Очень опасное осложнение самого гриппа, он может осложниться, в первую очередь, пневмонией, особенно у детей маленького возраста до 5 лет. В этой связи родителям необходимо постоянно контролировать ситуацию, при необходимости приглашать медицинских работников, — отметил он.