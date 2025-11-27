РУ
    11:44, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    900 школ в Казахстане перешли на удаленку из-за роста случаев ОРВИ

    В связи с эпидемиологической ситуацией в стране порядка 250 тысяч школьников перевели на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту дети компьютер балалар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — На дистанционный формат переведены 11 812 классов в 13 регионах страны. Всего в 903 школах ушли на удаленку порядка 250 тысяч детей. Со вчерашнего дня есть небольшая динамика, — сказал Т.Султангазиев. 

    Также вице-министра спросили о случаях осложнений при ОРВИ.

    — ОРВИ и грипп могут перейти в осложнения. Очень опасное осложнение самого гриппа, он может осложниться, в первую очередь, пневмонией, особенно у детей маленького возраста до 5 лет. В этой связи родителям необходимо постоянно контролировать ситуацию, при необходимости приглашать медицинских работников, — отметил он.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

    Данира Искакова
