Повысят ли зарплаты фельдшерам в Казахстане — ответ Минздрава

— На сегодняшний день рассматривается вопрос повышения зарплаты. На этот год дополнительно выделено 5 млрд тенге для того, чтобы направить в службы скорой медицинской помощи, — сообщил вице-министр.

Он уточнил, что по повышению на следующий год ведутся расчеты. Предварительно на эти цели может потребоваться около 10 млрд тенге. Однако окончательное решение пока не принято.

Недавно фельдшеры из села Толе би записали видеообращение, в котором попросили обеспечить им достойную зарплату и условия труда. По их словам, согласно документам, заработная плата должна составлять 400-450 тысяч тенге. Однако, по факту, такие суммы не получает никто. Сейчас фельдшерам выплачивают около 180 тысяч тенге.

Ранее акмолинские фельдшеры скорой помощи обратились за защитой своих прав к главврачу области.

Медики скорой Темиртау также заявили о критической нагрузке и низких окладах.