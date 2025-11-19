«Неотложке» нужна помощь: медики скорой Темиртау заявили о критической нагрузке и низких окладах

Сотрудники темиртауской станции скорой помощи рассказали журналистам о проблемах, которые копились годами: низкая заработная плата, нехватка кадров, изношенный автопарк и отсутствие ясных механизмов решения рабочих вопросов.

По словам фельдшеров, их обращение к прессе — вынужденная мера, поскольку на местах они не получали ни разъяснений, ни ответов.

Фельдшер выездной бригады Айкен Андрова отмечает, что нагрузки резко увеличились еще в мае, когда медики стали выезжать «везде и по всем видам вызовов».

— Мы ежедневно работаем под огромным давлением. На вызовах поднимаем тяжелых пациентов, ездим на высотные травмы, рискуем здоровьем, а получаем при этом копейки. За семь смен в сентябре я получила чуть больше 140 тысяч тенге. Это зарплата человека, который отвечает за жизни людей, — говорит она.

Из-за низкого оклада многие сотрудники вынуждены подрабатывать.

— После суток я сплю один день и два дня работаю в частной клинике. Иначе не выжить, — добавляет фельдшер.

Медики подчеркивают: проблема не сводится только к оплате труда. Темиртау — крупный промышленный город с населением более 200 тысяч человек. По нормативу на каждые 10 тысяч человек должна приходиться одна бригада скорой помощи, однако фактически ежедневно работают лишь 10–11 бригад вместо положенных 20. Дефицит кадров на станции достигает 20 фельдшеров.

Ситуацию осложняет состояние автопарка.

— У нас есть резервные машины, у которых не работают ремни безопасности. Мы обязаны фиксировать пациента — это требование безопасности. Но техника изношена, большинство машин 2017 года выпуска, некоторые даже старше, — рассказывают сотрудники.

И.о. директора областной станции скорой помощи Акылбек Сарбаев подтверждает: более половины автомобилей имеют высокий износ.

— По области приобретаются 113 машин скорой помощи по финансовому лизингу. До конца декабря ждем поставку, оформление займет около месяца. В феврале планируем полностью обновить автопарк в Темиртау, — пояснил он.

При этом ключевой вопрос — заработная плата — остается открытым.

— Мы согласны: зарплаты действительно занижены. Работа фельдшеров — это ответственность за жизни людей, и такую работу нельзя оплачивать минимальными окладами. Мы направляли обращения, в том числе в профсоюз и центральные органы. Ожидаем решений, — добавил Сарбаев.

В управлении здравоохранения подтвердили, что вопрос повышения финансирования уже вынесен на республиканский уровень.

— В настоящее время профсоюз медицинских работников по согласованию с трудовым коллективом в рамках социального партнерства подготовил письмо-обращение в Министерство здравоохранения РК с предложением увеличения подушевого тарифа до приемлемого размера, предусматривающего повышение заработной платы с учетом сложившегося уровня инфляции. Что касается обновления автопарка, то в текущем году местными исполнительными органами производится закуп 113 автомобилей скорой помощи и двух машин для санавиации за счет областного бюджета, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники скорой подчеркивают, что обратились к СМИ не ради конфликта, а чтобы быть услышанными.

— Мы — первое звено помощи. Мы приезжаем к вашим родным, вашим детям. Мы спасаем людей. И мы просто просим достойную зарплату за достойный труд. Хотим, чтобы государство услышало нас, — говорит фельдшер Айкен Андрова.

Представители акимата и областных служб отметили, что вопросы, поднятые медиками, требуют системного решения и будут вынесены на уровень региона и профильных министерств.

Напомним, ранее акмолинские фельдшеры станции скорой медицинской помощи озвучили в открытом письме к главврачу области системные проблемы, мешающие оказывать им экстренную медпомощь.