Акмолинские фельдшеры скорой помощи обратились за защитой своих прав к главврачу области

Как следует из обращения, одной из главных проблем на сегодняшний день является несоответствие оплаты труда объему ответственности и требований.

— Оклады фельдшеров скорой помощи являются крайне низкими и не соответствуют той высочайшей ответственности, которая на нас лежит. Мы принимаем решения, от которых зависят человеческие жизни, работаем в условиях постоянного стресса и цейтнота. При этом требования к нашей квалификации, объему знаний и практических навыков постоянно растут, что не находит никакого отражения в уровне нашего материального вознаграждения», — поделились медики.

Вторая проблема — острейший кадровый дефицит. Низкая заработная плата привела к тому, что профессия фельдшера скорой помощи стала непривлекательной. Молодые специалисты не идут работать в скорую помощь, а опытные кадры вынуждены уходить в другие сферы.

— В результате сложилась недопустимая ситуация, когда оставшимся сотрудникам приходится работать по полторы, а иногда и по две ставки, закрывая многочисленные «окна» в графике, — говорится в обращении.

Еще одна проблема — ненормированная нагрузка и, соответственно, выгорание.

— Работа по полуторным ставкам приводит к физическому и эмоциональному выгоранию, хронической усталости. Это неизбежно сказывается на концентрации внимания и, как следствие — на качестве оказания медицинской помощи. Частые ночные смены и работа в выходные дни без адекватной компенсации истощают наши силы, — поделились медики.

Из-за всего этого бригады поздно приезжают на вызов, а работа в состоянии постоянной перегрузки повышает риск врачебных ошибок. Фельдшера попросили главврача области рассмотреть вопрос о существенном повышении окладов и стимулирующих выплат для фельдшеров и врачей скорой медицинской помощи Акмолинской области, чтобы привести их в соответствие с уровнем ответственности и нагрузкой.

— Ввести дополнительные меры материального стимулирования (надбавки за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, за совмещение профессий и расширение зоны обслуживания), разработать и реализовать целевую программу по привлечению и закреплению молодых специалистов на станции скорой помощи (например, «подъемные» выплаты, помощь с жильем) и провести служебную проверку для объективной оценки кадровой ситуации и нагрузки на сотрудников на станции скорой медицинской помощи, — озвучили медики свои предложения.

Из официального ответа управления здравоохранения Акмолинской области следует, что озвученные предложения обоснованы. На их основании облздрав разработал план действий.

Так, по оплате труда облздрав запускает двухэтапное решение. Согласно первому этапу, который будет реализован до 20 ноября, будут произведены аудит фонда оплаты труда, фактических начислений и нормативных надбавок, корректировка локальных актов по стимулирующим выплатам фельдшерам и водителям, привязка к показателям нагрузки, а также устранение задержек и несоответствий по оплате ночных и праздничных часов, сверхурочных — строго по Трудовому кодексу.

Согласно второму этапу, который будет реализован до конца следующего месяца, в коллективный договор внесут новую дифференцированную сетку стимулирования для скорой медицинской помощи, а при необходимости — обратятся в акимат по дополнительному финансированию с расчетами.

Также будут приняты дополнительные меры материального стимулирования, пересмотрены и закреплены в локальных актах надбавки за ночные смены, выходные и праздничные дни, расширенную зону обслуживания, совмещение профессий, работу в условиях повышенного риска.

— Водители скорой медицинской помощи включаются в стимулирующие механизмы наравне с фельдшерами по объективным критериям — выезды, километры, смены, — добавили в ведомстве.

Для привлечения и закрепления кадров, в частности — молодых специалистов — совместно с акиматом облздрав запускает целевые меры удержания: «подъемные» для приезжающих специалистов скорой медпомощи, служебное или субсидируемое арендное жильё, наставничество с доплатой наставникам, приём на целевые места после интернатуры с обязательством отработки.

Также будет проведена служебная проверка кадровой ситуации и нагрузки. В комиссию войдут представители управления, профсоюза, коллектива, бухгалтерия и кадровая служба. В течение 10 рабочих дней они проверят графики, учет рабочего времени и оплату ночных/сверхурочных, оценят обеспеченность экипажей, реальную распределенную нагрузку, маршрутизацию и предложат корректировку штатного расписания и сменности. По итогам будет сделан открытый краткий отчет и утвержден план исправлений.

Руководитель облздрава Нариман Ермек пообещал также очно встретиться с коллективом станции в ближайшую неделю.

