    Как в Казахстане повышают эффективность скорой помощи

    Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказал о мерах по повышению доступности медицинской помощи в сельской местности и сокращению времени приезда скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: акимат Астаны

    В рамках программы модернизации планируют обновить 32 центральные районные многопрофильные больницы. В них появятся специализированные отделения — инсультные и кардиологические центры, медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, а также другие подразделения. Больницы оснастят современным медицинским оборудованием.

    — В первую очередь мы создаем 32 многопрофильные районные больницы. Эти больницы смогут оказывать помощь пациенту в экстренных случаях в рамках «золотого часа», — отметил вице-министр на брифинге в СЦК.

    Он подчеркнул, что в экстренных ситуациях, таких как тяжелые травмы, инсульт или инфаркт, критически важно, чтобы скорая помощь могла доставить пациента в стационар в течение «золотого часа». Это ключевая задача.

    Вторым важным направлением является обеспечение отдаленных населенных пунктов санитарным транспортом.

    — Все региональные управления здравоохранения над этим вопросом постоянно работают, постоянно улучшают логистику, — пояснил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

    Он уточнил, что вопрос находится на постоянном контроле:

    — Обеспеченность транспортом регулируется нормативами — одна бригада скорой помощи на 10 тысяч населения. В густонаселенных и редконаселенных пунктах региональные управления здравоохранения максимально приближают дислокацию машин скорой помощи к населению и районным больницам.

    На вопросы журналистов о времени ожидания скорой помощи в сельских районах Муратов отметил, что оно зависит от категории вызова:

    • первая категория — до 10 минут;
    • вторая — до 20 минут;
    • третья — до 30 минут;
    •  четвертая категория, не угрожающая жизни и здоровью, — до 1 часа.

    Вице-министр сообщил, что ситуация с дефицитом машин скорой помощи различается по регионам, и в каждом случае ведется работа по устранению недостатка транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане возможен рост цен и дефицит лекарств. Подробности - в нашем материале

