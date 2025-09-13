Как в Казахстане повышают эффективность скорой помощи

В рамках программы модернизации планируют обновить 32 центральные районные многопрофильные больницы. В них появятся специализированные отделения — инсультные и кардиологические центры, медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, а также другие подразделения. Больницы оснастят современным медицинским оборудованием.

— В первую очередь мы создаем 32 многопрофильные районные больницы. Эти больницы смогут оказывать помощь пациенту в экстренных случаях в рамках «золотого часа», — отметил вице-министр на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что в экстренных ситуациях, таких как тяжелые травмы, инсульт или инфаркт, критически важно, чтобы скорая помощь могла доставить пациента в стационар в течение «золотого часа». Это ключевая задача.

Вторым важным направлением является обеспечение отдаленных населенных пунктов санитарным транспортом.

— Все региональные управления здравоохранения над этим вопросом постоянно работают, постоянно улучшают логистику, — пояснил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Он уточнил, что вопрос находится на постоянном контроле:

— Обеспеченность транспортом регулируется нормативами — одна бригада скорой помощи на 10 тысяч населения. В густонаселенных и редконаселенных пунктах региональные управления здравоохранения максимально приближают дислокацию машин скорой помощи к населению и районным больницам.

На вопросы журналистов о времени ожидания скорой помощи в сельских районах Муратов отметил, что оно зависит от категории вызова:

первая категория — до 10 минут;

вторая — до 20 минут;

третья — до 30 минут;

четвертая категория, не угрожающая жизни и здоровью, — до 1 часа.

Вице-министр сообщил, что ситуация с дефицитом машин скорой помощи различается по регионам, и в каждом случае ведется работа по устранению недостатка транспортных средств.

