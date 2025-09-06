В Казахстане возможен рост цен и дефицит лекарств: бизнес бьет тревогу

Как отметил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, проблемы в фармацевтической отрасли возникли из-за принятия нового Налогового кодекса, который вступает в силу с 1 января следующего года. В документе произошло «наслоение льгот и стандартных ставок», что, по его мнению, может привести к серьезным последствиям.

— Дело в том, что у нас с Нового года будут предусмотрены льготные ставки по определенным направлениям. Первая — ставка 5% на следующий год, с 1 января 2027 года она будет увеличена до 10%, при этом на обычные субстанции и импорт лекарственных средств будет 16% ставка. При этом, есть льготы по лекарственным средствам в рамках ГОБМП и ОСМС. Таким образом, у нас возникают ситуации, когда будет определенный массив лекарственных средств проходить через границу, на них четко непонятно, какие будут по линии ГОБМП, какие в розничной части будут продаваться. Следовательно, возникает вопрос по новому администрированию, — пояснил Тимур Жаркенов.

Фото: Данира Искакова / Kazinform

Также, по его словам, сегодня нет четкого механизма возврата НДС, что создает риски для рынка. Еще одной проблемой он назвал систему предоплаты по НДС.

— Все предприятия медицинской отрасли с января также подпадают под общие критерии, которые мы предварительно видели. Они вновь станут на учет по НДС. Соответственно, на них будут распределяться в целом критерии отбора по этому направлению. То есть, там есть потенциальный риск в том, что данные предприятия также будут вынуждены предоплату по НДС еще делать, — отмечает замглавы палаты.

Дополнительную нагрузку на бизнес создает повышение НДС на сырье для производства фармацевтической продукции — до 16%.

— Все это в итоге наслаивается на еще одну проблему по регуляции цен на лекарственные средства. Вы знаете, что это регулируемый рынок. Таким образом, учитывая, что возможности повышать цен на лекарства нет, себестоимость продукции, производимой в Казахстане, повышается. Все это дает целый комок проблем и формирует риск того, что у нас в Казахстане может сформироваться дефицит по лекарственным средствам, как отечественного производства, так и по лекарственным средствам, импортируемых из-за границы, — заявил Тимур Жаркенов.

Он подчеркнул, что цены на лекарства однозначно повысятся.

— Понятно, что есть бесплатный объем. По ним будет некая регуляция. Но даже в этом сегменте мы видим, что определенные риски существуют с точки зрения недоработанности многих процессов. Если этот вопрос не будет отрегулирован, по отечественным производствам, в том числе, цена будет расти, — добавил он.

Что говорят налоговики

Директор департамента методологии КГД Ораз Абдрахманов сообщил, что в ведомство уже поступают обращения от медорганизаций по вопросам администрирования.

— С учетом того, что есть освобождение, пониженная ставка и повышенная ставка, мы разрабатываем новую форму налоговой отчетности по НДС (форма 300). Там предусматриваем отдельные строки в зависимости от ставки НДС. То есть, какое-то видение, наверное, будет. В части тех проблемных вопросов, которые на сегодня поднимаются, я думаю, мы рассмотрим всю цепочку, — сказал Абдрахманов.

Он уточнил, что сейчас главное — понять бизнес-схему импорта и реализации лекарств, чтобы определить, где могут возникнуть реальные проблемы после вступления в силу новых норм с 1 января 2026 года.

— В обращениях затрагиваются вопросы, как необходимо будет при импортировании доказывать, что это реализовывалось в рамках ГОБМП, а не в рамках коммерческого сегмента, то есть как это разделять, как доказывать, возможно ли будет осуществлять возврат НДС. Но я думаю, все должно быть обсуждаемо, думаю, в ближайшее время как-то это будет разрешено, — сказал спикер.

Позиция Минздрава

Глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Джусипов, в свою очередь, прокомментировал ситуацию с ценообразованием лекарств. По его словам, Казахстан постепенно движется к поэтапному дорегулированию цен на лекарства. Этот процесс идет совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции в рамках поручения Президента.

Последний приказ устанавливает цены для 4 900 наименований лекарственных средств в оптово-розничном сегменте. Изначально планировалось, что с 1 января 2026 года цены на все препараты выйдут в свободное регулирование. Однако появились вопросы, требующие дополнительного обсуждения.

Глава Комитета отметил, что была пересмотрена методика формирования цен. Использовалась международная информационная система, которая сравнивает цены с учетом розничной реализации в других странах, экономически сопоставимых с нашей. В рамках этого бизнесу предлагалось подать заявки на пересмотр цен, но их поступило только примерно на 500 наименований.

Теперь Минздрав планирует продлить регулирование рецептурного списка лекарственных препаратов до 1 января 2027 года.