Полный текст выступления Главы государства на диалог-платформе сельских акимов

Сегодняшняя встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней нашей страны, имеет особое значение. Здесь присутствует и подавляющее большинство — 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе.

Тема, действительно, крайне актуальна. Положение дел на селе — это вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа — в ауле. Сильные села — залог благополучия и процветания всей страны.

Поэтому и требования к акимам сельских округов, и возлагаемые на них задачи, всегда имеют особую значимость.

Аким — это, прежде всего, государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом. Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знающим и специфику самого села, и чаяния его жителей.

Мы только что заслушали выступления нескольких акимов. Необходимо тщательно изучить высказанные идеи и предложения, а также непременно учесть их в дальнейшей работе.

Как известно, с 2019 года в нашей стране осуществляются масштабные политические реформы. Кардинально переформатируя все сферы жизни, Казахстан совершил исторический поворот. Прежде всего, мы создали правовую основу для фундаментальных преобразований в стране. Принято около 20 законов, нацеленных на модернизацию политической системы. На общенациональном референдуме принято решение о внесении поправок в Конституцию. Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность исполнительной ветви власти. Возросла роль политических партий, активизировалась их деятельность.

Значительно упрощены требования к регистрации партий. В результате увеличилась численность политических партий, представленных в Мажилисе. В системе власти появились новые институты. Создан Конституционный суд. Уполномоченному по правам человека придан конституционный статус. Начали функционировать кассационные суды.

Таким образом, мы приступили к реализации уникальных преобразований, которых не было прежде в политической жизни страны.

Можно с уверенностью утверждать, что Казахстан — единственная страна на этом политическом пространстве, которая решилась на столь масштабные реформы. Благодаря преобразованиям наши граждане получили более широкий доступ к принятию решений государственной важности.

Как вам известно, в Послании народу в 2020 году я выступил с инициативой о введении прямых выборов акимов сельских округов, что стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти.

Мы не допустили излишней спешки: работа по выборам акимов сельских округов осуществлялась постепенно в течение пяти лет. По всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. Их средний возраст — 43 года. Треть избранных акимов — это граждане, которые не работали ранее в системе государственной службы. ​Выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах, которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе. Более 1500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей — члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и, в целом, результаты можно назвать неплохими. ​Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах.

Также более эффективно стало осваиваться бюджетное финансирование, выделяемое на развитие сел и регионов. Растут доходы сел, снижается их зависимость от государственных дотаций. Согласно недавнему социологическому опросу, 84% сельских жителей доверяют своим акимам. Это очень хороший показатель. Поэтому процесс выборов акимов сельских округов будет продолжен.

Что касается выборов акимов районов, то на этот счет существуют различные точки зрения. Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты во главе с Ерланом Саировым, Альбертом Рау и Мархабатом Жайымбетовым. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов.

Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть. К настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Теперь предстоит проанализировать результаты их работы. Следует тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов. Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели — обеспечении положительных результатов.

Правительство совместно с депутатами Парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение. Главное, каждая реформа должна проводиться взвешенно. Как известно, благодаря преобразованиям, осуществляемым в стране, на государственную службу приходят совершенно новые кадры.

В этом контексте следует особо отметить Президентский молодежный кадровый резерв. Из почти 30 тысяч претендентов, подавших заявки на включение в резерв, отобрано 450 человек. 72% из них назначены на руководящие должности. Процесс обновления кадров проходит во всех ветвях власти и на всех уровнях. Это требование времени. Однако в такой ответственной работе нельзя допускать политической кампанейщины. В первую очередь, необходимо привлекать на государственную службу больше граждан, способных предлагать эффективные решения, выдвигать полезные инициативы и действовать решительно. Иными словами, нужны высококвалифицированные профессионалы. Мы продолжим эту важную работу.

Уважаемые акимы!

Аул — это золотая колыбель нашей самобытной цивилизации. Развитие села — это общий долг. Государство относится к этому вопросу с особой ответственностью. Как вы знаете, в моей предвыборной программе, представленной в 2022 году, особое место занимали вопросы села. После президентских выборов первый Указ, который я подписал, касался именно развития села. В соответствии с ним была разработана Концепция развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы. На сегодняшний день во исполнение этого документа проводится конкретная работа.

Недавно мы провели второй Форум работников сельского хозяйства, на котором рассмотрели актуальные вопросы данной сферы. Сегодня мы наметим основные векторы развития сельских территорий. Это одна из стратегических задач, стоящих перед государством.

В последние годы в стране осуществляется всесторонняя деятельность по повышению качества жизни сельских жителей. В 2022 году принят Комплексный план по повышению доходов населения. В текущем году Правительство утвердило Концепцию регионального развития на ближайшие пять лет. На поддержку сел были привлечены значительные инвестиции. Так, с 2021 года построено 864 объекта здравоохранения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь сельскому населению. Также открыто 388 новых школ. В прошлом году около 2 тысяч сельских школ были обеспечены качественным интернетом.

Безусловно, потенциал наших сел улучшается из года в год. Увеличилось количество сельских населенных пунктов с высоким уровнем самообеспеченности. Объем валового продукта сельского хозяйства за шесть лет вырос более чем в 1,5 раза, достигнув 8,3 трлн тенге. В нынешнем году государство выделило 1 трлн тенге на поддержку аграриев. Лишь несколько стран в мире оказывают столь значительную поддержку фермерам, более того, подобная финансовая помощь недоступна во многих государствах. Перед нами стоят высокие цели: требуется выправить ситуацию на селе и наладить системную работу. Поэтому, прежде всего, хотел бы обозначить ряд основных задач в этой сфере.

ПЕРВОЕ. Сельские акимы должны быть компетентными специалистами.

Почти 60% действующих сельских акимов впервые были избраны на эту должность, что отражает значительное обновление состава местного самоуправления. Однако победа на выборах — это только начало большой работы. Понятно, что нельзя просто сидеть сложа руки даже после того, как вас избрали на этот пост. Акимы должны на деле показывать, что они действительно являются квалифицированными управленцами. Не зря ведь говорят: «Басшының бағы — ел-жұрттың қамы» («Призвание руководителя — служить народу»).

Для того, чтобы быть акимом, недостаточно только хорошо знать положение дел на селе. Нужно заслужить доверие сельчан, работать над повышением их благосостояния, вести их к достижению общих целей. Аким должен уметь на местном уровне осуществлять общегосударственные реформы. Именно такой профессионально подготовленный и трудолюбивый руководитель сможет оправдать доверие избирателей. Поэтому важно улучшать навыки сельских акимов в деле государственного управления.

Как уже было сказано, многие из них ранее не работали во властных структурах. Соответственно, и опыта в этом деле у них пока недостаточно. Для решения этой проблемы по инициативе партии Amanat был запущен проект «Школа акимов». Конечно, обучение на таких курсах не может полноценно заменить высшее образование. Поэтому программа «Государственное и местное управление», которая преподается в вузах, должна быть адаптирована к современным реалиям. Кроме того, остаются без должного внимания такие вопросы, как региональное управление и развитие лидерских качеств. Считаю, что этим должно активно заняться, в первую очередь, Агентство по делам государственной службы совместно с профильным министерством.

ВТОРОЕ. Следует усилить полномочия акимов сел, но сделать это вдумчиво, с пользой для дела.

В последние годы местные органы власти поэтапно наделяются дополнительными полномочиями, которые повышают их самостоятельность.

Это моя принципиальная позиция, поскольку работа сельских акимов связана с решением множества вопросов, касающихся самой жизнедеятельности сельчан. Сейчас Мажилис рассматривает поправки в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении». Эти поправки предполагают расширение полномочий акимов в части мониторинга уличной торговли, благоустройства общественных территорий, приобретения специализированной техники.

Но в законодательстве все еще есть разного рода расплывчатые положения, которые, по сути, не дают акимам реальной возможности положительно влиять на работу органов управления местного уровня. Сегодня аким Ирина Шишкина подняла вопрос о том, что сельские акимы не имеют доступа к государственным базам данных. Наверное, надо решить этот вопрос.

Из-за таких недостатков акимы не могут дать конкретные ответы на запросы жителей, откровенно говоря, в некоторых ситуациях оказываются беспомощными. Этого допускать нельзя. Это слабость государства.

Зона ответственности между разными уровнями местного государственного управления размыта, и это негативно отражается на ситуации в регионах. Считаю, что полномочия сельских акимов должны быть предельно конкретными. Прошу депутатов учесть это при обсуждении поправок в законодательство, как и предложения, которые были высказаны сегодня акимами сельских округов.

Выступавшие говорили о возложении на сельских акимов ряда функций, которые можно считать несвойственными, непрофильными для них.

Действительно, зачем акимы должны выполнять функции, которыми наделены по закону правоохранительные органы? Правительству совместно с Агентством по делам государственной службы следует провести детальный анализ ситуации с целью выявления непрофильных, дублирующих и недостающих полномочий районных и сельских акимов.

В месячный срок внести предложения по их корректировке, исключению или перераспределению между уровнями местного государственного управления.

Не могу обойти стороной и вопрос о статусе сельских акимов в системе государственной службы, который сегодня тоже поднимался. Это крайне важный вопрос. Знаю, что вы его неоднократно поднимали, направляли соответствующие обращения в Администрацию Президента.

Надо четко разграничить категории государственных служащих. Правительство совместно с Парламентом, Агентством по делам государственной службы должны всесторонне рассмотреть данный вопрос, в месячный срок представить свои соображения и предложения, принять соответствующие решения.

Особое внимание требуется уделить поддержке сотрудников сельских акиматов. Многие, кто когда-то работал или сейчас работает в акиматах, особенно в сельских акиматах, справедливо говорят, что это настоящая «школа жизни» для государственных управленцев.

Это понятно, потому что в акиматах формируются навыки ведения доверительного, конструктивного диалога между властью и обществом, развиваются реальные навыки управления. Поэтому считаю важным улучшать условия работы сотрудников сельских акиматов, в том числе с целью их профессионального роста.

ТРЕТЬЕ. Наряду с укреплением полномочий необходимо также усилить ответственность акимов.

Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» не содержит нормы, которая устанавливала бы ответственность акимов перед избирателями. Это неправильно. Акимы должны регулярно отчитываться перед жителями о реализации своих предвыборных программ. Данное требование следует закрепить на законодательном уровне. Необходимо также продумать механизмы прекращения полномочий сельских акимов, не выполняющих свои обещания и не исполняющих надлежащим образом свои обязанности.

Таких акимов нужно освобождать от должности по волеизъявлению граждан или по решению политических партий. Тогда кандидаты в акимы не смогут давать гражданам обещания, не подкрепленные реальными экономическими возможностями. Подобные пустые слова или популистские действия могут подорвать доверие населения не только к акимам сел, но и ко всему институту выборов.

Правительству следует определить требования, предъявляемые к экономическому блоку предвыборной программы акимов. Ее также целесообразно увязать с планом регионального развития. В целом, такие меры позволят усилить подотчетность акимов и повысить ответственность партий, выдвигающих своих кандидатов. Вы знаете, что я как Глава государства придаю большое значение реализации концепции «Слышащего государства». В стране проводится масштабная работа по рассмотрению обращений граждан. Сегодня аким села может при помощи единой информационной системы легко отслеживать проблемы жителей. На каждое обращение любой гражданин должен получить четкий ответ. Как правило, большинство запросов касаются состояния местной инфраструктуры, в том числе дорог, дворов и детских площадок. Это ключевые вопросы, требующие решения на местах.

Однако зачастую акиматы игнорируют подобные обращения, и не дождавшиеся ответа люди вынуждены обращаться с жалобами в центр, в том числе в Администрацию Президента. Уровень доверия граждан к своему акиму можно оценить по количеству подобных писем. С каждым годом у населения растут запросы, и это общемировая тенденция. Акимам следует с уважением и терпением относиться к людям, вести с ними открытый диалог.

Вопросы должны решаться максимально оперативно и эффективно на всех уровнях. При этом для выполнения таких задач у акимов должны быть и соответствующие полномочия. Нужно постоянно информировать граждан о значении проводимой работы. Как говорится, «критика — путь к совершенствованию». Конечно, необходимо прислушиваться к высказанным предложениям и мнениям. При этом следует здраво оценивать информацию и принимать взвешенные решения, а не идти на поводу у всех, особенно у тех, кто преследует сомнительные или даже провокационные цели. По сути, этой общей установки должны придерживаться акимы всех уровней. Настоящий аким — это личность, которая способна сплотить и повести за собой людей к достижению общих целей. Недавно я подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан». Это ключевой документ, который призван служить ориентиром в работе государственных служащих, особенно акимов.

ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно повысить самостоятельность бюджетов четвертого уровня.

Пересмотр полномочий и усиление ответственности акимов должны сопровождаться грамотным, рациональным распределением экономических ресурсов. Иначе реформы в этом направлении не принесут ожидаемого результата. Для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей.

В рамках нового Бюджетного кодекса к этому перечню также добавился налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. С момента внедрения четвертого уровня бюджета (2018 год) поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 миллиардов тенге. Положительная динамика налицо, но сельские округа все еще не способны решать вопросы социально-экономического характера без бюджетной поддержки со стороны районов и областей. Вдобавок в разных регионах есть диспропорции в местных бюджетах, связанные с численностью населения и структурой экономики сельских округов. Мы правильно сделали, когда передали большую часть стабильных налогов на местный, главным образом, районный уровень. Однако возникает необходимость усилить поддержку бюджета местного самоуправления, поскольку он в данное время недофинансирован. Действительно, зачастую предприятия получают доходы в сельских округах, используют труд местных жителей, но налоги платят по месту регистрации — в районе или городе.

Будет справедливо, если Правительство рассмотрит возможность сбалансированного подхода к этому принципу. Все же на местах тоже должны получать какие-то доходы. То есть, «плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы». Задание Правительству понятное: чтобы как минимум часть этих доходов оставалась на местах.

Речь идет о зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты районов. Все это Правительству необходимо увязать с системой региональных стандартов, которая нацелена на выравнивание внутрирегиональных диспропорций. Крайне чувствительным вопросом для жителей ряда регионов выступают полноценные выплаты экологических штрафов. Граждане, живущие в населенных пунктах, где промышленные предприятия оказывают высокую нагрузку на экологию, вправе рассчитывать на поступление части таких платежей в местные бюджеты.

Чтобы устранить существующие дисбалансы, обеспечить прозрачность, эффективность и справедливость государственной политики, мы продолжим методично совершенствовать налогово-бюджетные процессы. Это важное направление работы Правительства. В частности, Правительству следует проработать вопрос установления лимитов на изъятия между уровнями бюджетов регионов. Для полноценной реализации своих расширенных полномочий и увеличения налоговых поступлений акимы сельских округов должны умело пользоваться соответствующими информационными платформами.

Цифровой Казахстан невозможно построить без сел и сельских округов. В эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации в этот процесс должны быть активно вовлечены и сельские акимы. Цифровизация сельских районов приведет к существенному выравниванию жизненного уровня, быта жителей сел и городов. Поэтому эту работу Правительство должно рассматривать в качестве приоритетной.

Достоверная и оперативная информация с мест позволяет принимать эффективные решения в центре, формирует основу экономики знаний и обеспечивает справедливое распределение ресурсов. Превратить Казахстан в полностью Цифровую страну в ближайшие три года — одна из важнейших задач нового этапа развития. От этого зависит, какое место наша нация займет в будущем мире. Поэтому без преувеличения — это вопрос выживания.

Буквально на этой неделе Президент Дональд Трамп объявил о стратегической инициативе, призванной обеспечить безусловное глобальное доминирование США в технологической сфере. Для этого создается единая платформа искусственного интеллекта, по сути, национальный супермозг, который объединит научные лаборатории, дата центры, цифровые модели и сеть суперкомпьютеров.

Эта система призвана обеспечить прорыв в разработке новых технологий и материалов во всех критически важных направлениях: от полупроводников до робототехники, от ядерной энергетики до биомедицины. Речь идет не об исследовательском проекте, а о целостной платформе, призванной обеспечить мировое лидерство США в этой сфере. Сроки установлены самые сжатые — меньше года.

Поэтому и нам нужно принимать меры. Конечно, Казахстан не претендует на лидерство в глобальном масштабе, но в то же время нужно ускорить технологическую модернизацию, чтобы не оказаться на обочине прогресса. Времени на раскачку нет.

ПЯТОЕ. Особое внимание следует уделить поддержке бизнеса на селе.

Прежде всего, необходимо заняться развитием сельскохозяйственных кооперативов. В этой сфере уже проделана большая работа. Тем более всем хорошо известна, их эффективность. Однако совместные хозяйства пока не стали опорой сельской экономики. Не секрет, что зачастую такие кооперативы создаются узким кругом лиц и фактически выполняют роль посредников между владельцами частных хозяйств и переработчиками продукции, при этом пользуясь государственными льготами.

Формально такие действия не запрещены, но на практике они существенно препятствуют повышению благосостояния сельского населения. Создание объединений (кооперативов) должно осуществляться по всей стране, чтобы каждый житель села мог ощутить положительные изменения. Если отдельные фермеры не объединятся, усилия государства по развитию агропромышленного комплекса могут оказаться напрасными. Поэтому следует активизировать работу в этом направлении.

Проект «Ауыл аманаты» открывает широкие возможности сельским жителям, желающим развивать свой бизнес. За два года в рамках проекта создано около 20 тысяч рабочих мест. До 2029 года на реализацию этой программы будет выделено порядка 600 млрд тенге. Для развития села крайне важно максимально задействовать потенциал социально-предпринимательских корпораций. К сожалению, в настоящее время они не оказывают должной поддержки развитию сельской экономики.

В своем Послании я поручил превратить социально-предпринимательские корпорации в полноценный институт развития. Этим вопросом занимаются Правительство и Администрация Президента. Я ожидаю реальных результатов. Ресурсы корпораций и программы «Ауыл — ел бесігі» следует направить на совершенствование инфраструктуры, необходимой для сельского бизнеса. Во многих регионах остро ощущается нехватка площадок для откорма и забоя скота, а также сервисно-заготовительных центров, занимающихся производством, хранением, транспортировкой, реализацией сельскохозяйственной продукции, а также ремонтом и обслуживанием техники.

В южном регионе особую актуальность приобретают вопросы, связанные с оросительными каналами и ирригационными системами. Уверен, наличие соответствующей инфраструктуры предоставит акимам больше возможностей для поддержки местного бизнеса и привлечения инвесторов. Для проведения масштабной работы в этом направлении необходимо внести изменения в Систему региональных стандартов. В целом, Правительству следует разработать конкретные предложения по приданию нового импульса сельской экономики.

Уважаемые участники!

В Послании мною выдвинута инициатива о создании однопалатного Парламента. Можно сказать, что это логичное продолжение предыдущих политических преобразований. Тем самым мы укрепляем принцип «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство», сохраняя президентскую форму правления. Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры Парламента. Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов. Парламентская реформа — это не просто механическое объединение двух палат. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу Парламента.

В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты — все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу. В законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель — создать профессиональный Парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Считаю, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы. Все эти вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой.

Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затем опубликованы. У меня также есть ряд предложений по этой важной теме. В целом, количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию. В столь сложный и ответственный период особенно важно сохранить мир и стабильность в стране. Наши общие усилия следует направить на реализацию концепции «Закон и Порядок». Правоохранительные органы должны продемонстрировать свой профессионализм, не допустить провокаций и попыток заниматься «теневой» политической деятельностью.

Сегодня мы обсудили ряд важных вопросов, касающихся села, определили конкретные задачи. Уверен, что при качественном и системном подходе к их решению мы достигнем поставленных целей. Сельским жителям необходимо обеспечить полноценные условия для их комфортной жизни и эффективного труда. В авангарде этой работы должны идти сельские акимы. Хочу выразить благодарность акиму Жанар Нурмураткызы, которая сегодня подняла очень важный вопрос, касающийся движения «Таза Қазақстан». Именно они доводят государственную политику до населения и разъясняют суть изменений, происходящих в стране. Я возлагаю на вас большие надежды.

Главная задача акима — повышение качества жизни населения. Благополучие каждого жителя — залог процветания всего села. Уверен, вы приложите все усилия для достижения этой цели. Сельское население вносит большой вклад в развитие нашей страны. Пользуясь случаем, выражаю вам огромную благодарность. Государство всегда будет поддерживать село, ведь это основа нашей нации. Развитие села требует нового мировоззрения, передовых идей и обновленных подходов.

Наряду с акимами сел в этом зале присутствуют члены Правительства и главы регионов. Как вы знаете, я поручил Правительству совместно с Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принять конкретные меры по оздоровлению экономики. В этой связи на прошлой неделе была принята Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на ближайшие три года. Предусмотренные меры должны быть реализованы качественно и своевременно. Акимам областей следует активно участвовать в этой работе и вносить в Правительство тщательно продуманные предложения.

Перед нами стоят следующие важные задачи:

— обеспечение устойчивого и качественного роста экономики;

— повышение качества жизни граждан за счет снижения инфляции и увеличения доходов населения;

— развитие частного сектора в целях подъема производства;

— наращивание экспорта готовой продукции.

В условиях нестабильной мировой обстановки и неопределенности наше государство может столкнуться со многими другими вызовами. В некоторых странах нерешенными остаются вопросы суверенитета и территориальной целостности, которые становятся предметом острых международных споров. Ослабла роль Организации Объединенных Наций, глобальная экономика переживает непростые времена. Именно поэтому мы должны быть едиными, проявлять дальновидность, заботиться о подрастающем поколении, давать ему правильное воспитание и не допускать внутренних разногласий. В конечном итоге наша общая и важнейшая задача заключается в эффективном служении интересам страны. Суверенитет, самостоятельность и Независимость Казахстана — превыше всего. Как Президент я приложу все усилия для сохранения главных ценностей нашего народа.

Мира и процветания нашей Родине!

Желаю всем благополучия и успехов!