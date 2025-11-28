Поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза за семь лет

— Пересмотр полномочий и усиление ответственности акимов должны сопровождаться грамотным, рациональным распределением экономических ресурсов. Иначе реформы в этом направлении не принесут ожидаемого результата. Для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей, — сказал Президент.

В рамках нового Бюджетного кодекса к этому перечню также добавился налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. С момента внедрения четвертого уровня бюджета (2018 год) поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 миллиардов тенге.

— Положительная динамика налицо, но сельские округа все еще не способны решать вопросы социально-экономического характера без бюджетной поддержки со стороны районов и областей. Вдобавок в разных регионах есть диспропорции в местных бюджетах, связанные с численностью населения и структурой экономики сельских округов. Мы правильно сделали, когда передали большую часть стабильных налогов на местный, главным образом, районный уровень. Однако возникает необходимость усилить поддержку бюджета местного самоуправления, поскольку он в данное время недофинансирован. Действительно, зачастую предприятия получают доходы в сельских округах, используют труд местных жителей, но налоги платят по месту регистрации — в районе или городе. Будет справедливо, если Правительство рассмотрит возможность сбалансированного подхода к этому принципу. Все же на местах тоже должны получать какие-то доходы. То есть, «плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы». Задание Правительству понятное: чтобы как минимум часть этих доходов оставалась на местах, — заявил Глава государства.

Ранее Глава государства подробно остановился на положительных изменениях в селах. По его словам, объем валового продукта сельского хозяйства за шесть лет вырос более чем в 1,5 раза, достигнув 8,3 трлн тенге. Президент также подчеркнул, что развития сельских территорий — это одна из стратегических задач, стоящих перед государством.