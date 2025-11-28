Касым-Жомарт Токаев: Развитие села — это общий долг

— Аул — это золотая колыбель нашей самобытной цивилизации. Развитие села — это общий долг. Государство относится к этому вопросу с особой ответственностью. Как вы знаете, в моей предвыборной программе, представленной в 2022 году, особое место занимали вопросы села. После президентских выборов первый Указ, который я подписал, касался именно развития села. В соответствии с ним была разработана Концепция развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы.На сегодняшний день во исполнение этого документа проводится конкретная работа, — сказал Президент.

Глава государства напомнил, что недавно был проведен второй Форум работников сельского хозяйства, на котором были рассмотрены актуальные вопросы данной сферы.

— Сегодня мы наметим основные векторы развития сельских территорий. Это одна из стратегических задач, стоящих перед государством, — отметил Президент.

Ранее Глава государства подробно остановился на положительных изменениях в селах. По его словам, объем валового продукта сельского хозяйства за шесть лет вырос более чем в 1,5 раза, достигнув 8,3 трлн тенге.