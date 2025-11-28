РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:13, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Объем валового продукта сельского хозяйства за шесть лет вырос более чем в 1,5 раза

    На диалог-платформе сельских акимов Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о положительных изменениях в селах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: ҚР АШМ

    Президент подчекркнул, что в последние годы в стране осуществляется всесторонняя деятельность по повышению качества жизни сельских жителей. В 2022 году принят Комплексный план по повышению доходов населения. В текущем году Правительство утвердило Концепцию регионального развития на ближайшие пять лет. 

    — На поддержку сел были привлечены значительные инвестиции. Так, с 2021 года построено 864 объекта здравоохранения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь сельскому населению. Также открыто 388 новых школ. В прошлом году около 2 тысяч сельских школ были обеспечены качественным интернетом. Безусловно, потенциал наших сел улучшается из года в год. Увеличилось количество сельских населенных пунктов с высоким уровнем самообеспеченности. Объем валового продукта сельского хозяйства за шесть лет вырос более чем в 1,5 раза, достигнув 8,3 трлн тенге. В нынешнем году государство выделило 1 трлн тенге на поддержку аграриев. Лишь несколько стран в мире оказывают столь значительную поддержку фермерам, более того, подобная финансовая помощь недоступна во многих государствах. Перед нами стоят высокие цели: требуется выправить ситуацию на селе и наладить системную работу, — сказал Президент.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. 

    Касым-Жомарт Токаев Сельское хозяйство Акорда Президент Село Сельхозпродукция
