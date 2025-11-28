По всей стране было избрано 2334 акима сельских округов — Президент Казахстана

— Как вам известно, в Послании народу в 2020 году я выступил с инициативой о введении прямых выборов акимов сельских округов, что стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти. Мы не допустили излишней спешки: работа по выборам акимов сельских округов осуществлялась постепенно в течение пяти лет. По всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. Их средний возраст — 43 года. Треть избранных акимов — это граждане, которые не работали ранее в системе государственной службы, — сказал Президент.

По его словам, выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе.

— Более 1500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей — члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и, в целом, результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он отметил, что более эффективно стало осваиваться бюджетное финансирование, выделяемое на развитие сел и регионов.

— Растут доходы сел, снижается их зависимость от государственных дотаций. Согласно недавнему социологическому опросу, 84% сельских жителей доверяют своим акимам. Это очень хороший показатель. Поэтому процесс выборов акимов сельских округов будет продолжен, — отметил Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что аким должен досконально знать чаяния жителей села.