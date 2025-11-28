Аким должен досконально знать чаяния жителей села — Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что аким — это, прежде всего, государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом.

— Сегодняшняя встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней нашей страны, имеет особое значение. Здесь присутствует и подавляющее большинство — 80 процентов акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе. Тема, действительно, крайне актуальна. Положение дел на селе — это вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа — в ауле. Сильные села — залог благополучия и процветания всей страны. Поэтому и требования к акимам сельских округов, и возлагаемые на них задачи, всегда имеют особую значимость. Аким — это, прежде всего, государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом. Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знающим и специфику самого села, и чаяния его жителей. Мы только что заслушали выступления нескольких акимов. Необходимо тщательно изучить высказанные идеи и предложения, а также непременно учесть их в дальнейшей работе, — сказал Президент.