Необходимые условия для работы сотрудников сельских акиматов поручил создать Президент

— Не могу обойти стороной и вопрос о статусе сельских акимов в системе государственной службы, который сегодня тоже поднимался. Это крайне важный вопрос. Знаю, что вы его неоднократно поднимали, направляли соответствующие обращения в Администрацию Президента. Надо четко разграничить категории государственных служащих. Правительство совместно с Парламентом, Агентством по делам государственной службы должны всесторонне рассмотреть данный вопрос, в месячный срок представить свои соображения и предложения, принять соответствующие решения. Особое внимание требуется уделить поддержке сотрудников сельских акиматов. Многие, кто когда-то работал или сейчас работает в акиматах, особенно в сельских акиматах, справедливо говорят, что это настоящая «школа жизни» для государственных управленцев. Это понятно, потому что в акиматах формируются навыки ведения доверительного, конструктивного диалога между властью и обществом, развиваются реальные навыки управления. Поэтому считаю важным улучшать условия работы сотрудников сельских акиматов, в том числе с целью их профессионального роста, — сказал Глава государства.

Вместе с тем, Президент считает, что наряду с укреплением полномочий необходимо также усилить ответственность акимов.

— «Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» не содержит нормы, которая устанавливала бы ответственность акимов перед избирателями. Это неправильно. Акимы должны регулярно отчитываться перед жителями о реализации своих предвыборных программ. Данное требование следует закрепить на законодательном уровне. Необходимо также продумать механизмы прекращения полномочий сельских акимов, не выполняющих свои обещания и не исполняющих надлежащим образом свои обязанности. Таких акимов нужно освобождать от должности по волеизъявлению граждан или по решению политических партий. Тогда кандидаты в акимы не смогут давать гражданам обещания, не подкрепленные реальными экономическими возможностями. Подобные пустые слова или популистские действия могут подорвать доверие населения не только к акимам сел, но и ко всему институту выборов. Правительству следует определить требования, предъявляемые к экономическому блоку предвыборной программы акимов. Ее также целесообразно увязать с планом регионального развития. В целом, такие меры позволят усилить подотчетность акимов и повысить ответственность партий, выдвигающих своих кандидатов, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. Он также отметил, что почти 60% действующих сельских акимов в Казахстане впервые были избраны на эту должность.