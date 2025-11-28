Почти 60% действующих сельских акимов в Казахстане впервые были избраны на эту должность
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая на диалог-платформе сельских акимов заявил, что почти 60% действующих сельских акимов впервые были избраны на эту должность, что отражает значительное обновление состава местного самоуправления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Почти 60% действующих сельских акимов впервые были избраны на эту должность, что отражает значительное обновление состава местного самоуправления. Однако победа на выборах — это только начало большой работы. Понятно, что нельзя просто сидеть сложа руки даже после того, как вас избрали на этот пост. Акимы должны на деле показывать, что они действительно являются квалифицированными управленцами. Не зря ведь говорят: «Басшының бағы — ел-жұрттың қамы» («Призвание руководителя — служить народу»). Для того, чтобы быть акимом, недостаточно только хорошо знать положение дел на селе. Нужно заслужить доверие сельчан, работать над повышением их благосостояния, вести их к достижению общих целей. Аким должен уметь на местном уровне осуществлять общегосударственные реформы. Именно такой профессионально подготовленный и трудолюбивый руководитель сможет оправдать доверие избирателей. Поэтому важно улучшать навыки сельских акимов в деле государственного управления. Как уже было сказано, многие из них ранее не работали во властных структурах. Соответственно, и опыта в этом деле у них пока недостаточно. Для решения этой проблемы по инициативе партии Amanat был запущен проект «Школа акимов». Конечно, обучение на таких курсах не может полноценно заменить высшее образование. Поэтому программа «Государственное и местное управление», которая преподается в вузах, должна быть адаптирована к современным реалиям. Кроме того, остаются без должного внимания такие вопросы, как региональное управление и развитие лидерских качеств. Считаю, что этим должно активно заняться, в первую очередь, Агентство по делам государственной службы совместно с профильным министерством, — поручил Президент.
Глава государства поручил уточнить полномочия сельских акимов.
— Следует усилить полномочия акимов сел, но сделать это вдумчиво, с пользой для дела. В последние годы местные органы власти поэтапно наделяются дополнительными полномочиями, которые повышают их самостоятельность. Это моя принципиальная позиция, поскольку работа сельских акимов связана с решением множества вопросов, касающихся самой жизнедеятельности сельчан. Сейчас Мажилис рассматривает поправки в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении». Эти поправки предполагают расширение полномочий акимов в части мониторинга уличной торговли, благоустройства общественных территорий, приобретения специализированной техники. Но в законодательстве все еще есть разного рода расплывчатые положения, которые, по сути, не дают акимам реальной возможности положительно влиять на работу органов управления местного уровня. Сегодня аким Ирина Шишкина подняла вопрос, что сельские акимы не имеют доступа к государственным базам данных. Наверное, надо решить этот вопрос. Из-за таких недостатков акимы не могут дать конкретные ответы на запросы жителей, откровенно говоря, в некоторых ситуациях оказываются беспомощными. Этого допускать нельзя. Зона ответственности между разными уровнями местного государственного управления размыта, и это негативно отражается на ситуации в регионах. Считаю, что полномочия сельских акимов должны быть предельно конкретными. Прошу депутатов учесть это при обсуждении поправок в законодательство, как и предложения, которые были высказаны сегодня акимами сельских округов. Выступавшие говорили о возложении на сельских акимов ряда функций, которые можно считать несвойственными, непрофильными для них. Действительно, зачем акимы должны выполнять функции, которыми наделены по закону правоохранительные органы? Правительству совместно с Агентством по делам государственной службы следует провести детальный анализ ситуации с целью выявления непрофильных, дублирующих и недостающих полномочий районных и сельских акимов. В месячный срок внести предложения по их корректировке, исключению или перераспределению между уровнями местного государственного управления, — поставил задачу Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Президент сообщил, что по всей стране было избрано 2334 акима сельских округов.