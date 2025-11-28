Почти 60% действующих сельских акимов в Казахстане впервые были избраны на эту должность

— Почти 60% действующих сельских акимов впервые были избраны на эту должность, что отражает значительное обновление состава местного самоуправления. Однако победа на выборах — это только начало большой работы. Понятно, что нельзя просто сидеть сложа руки даже после того, как вас избрали на этот пост. Акимы должны на деле показывать, что они действительно являются квалифицированными управленцами. Не зря ведь говорят: «Басшының бағы — ел-жұрттың қамы» («Призвание руководителя — служить народу»). Для того, чтобы быть акимом, недостаточно только хорошо знать положение дел на селе. Нужно заслужить доверие сельчан, работать над повышением их благосостояния, вести их к достижению общих целей. Аким должен уметь на местном уровне осуществлять общегосударственные реформы. Именно такой профессионально подготовленный и трудолюбивый руководитель сможет оправдать доверие избирателей. Поэтому важно улучшать навыки сельских акимов в деле государственного управления. Как уже было сказано, многие из них ранее не работали во властных структурах. Соответственно, и опыта в этом деле у них пока недостаточно. Для решения этой проблемы по инициативе партии Amanat был запущен проект «Школа акимов». Конечно, обучение на таких курсах не может полноценно заменить высшее образование. Поэтому программа «Государственное и местное управление», которая преподается в вузах, должна быть адаптирована к современным реалиям. Кроме того, остаются без должного внимания такие вопросы, как региональное управление и развитие лидерских качеств. Считаю, что этим должно активно заняться, в первую очередь, Агентство по делам государственной службы совместно с профильным министерством, — поручил Президент.