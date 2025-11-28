Акимам следует вести с жителями открытый диалог — Президент Казахстана

— В стране проводится масштабная работа по рассмотрению обращений граждан. Сегодня аким села может при помощи единой информационной системы легко отслеживать проблемы жителей. На каждое обращение любой гражданин должен получить четкий ответ. Как правило, большинство запросов касаются состояния местной инфраструктуры, в том числе дорог, дворов и детских площадок. Это ключевые вопросы, требующие решения на местах. Однако зачастую акиматы игнорируют подобные обращения, и не дождавшиеся ответа люди вынуждены обращаться с жалобами в центр, в том числе в Администрацию Президента. Уровень доверия граждан к своему акиму можно оценить по количеству подобных писем, — отметил Глава государства.

Говоря о роли акима, Президент заявил, что настоящий аким — это личность, которая способна сплотить и повести за собой людей к достижению общих целей.

— С каждым годом у населения растут запросы, и это общемировая тенденция. Акимам следует с уважением и терпением относиться к людям, вести с ними открытый диалог. Вопросы должны решаться максимально оперативно и эффективно на всех уровнях. При этом для выполнения таких задач у акимов должны быть и соответствующие полномочия. Нужно постоянно информировать граждан о значении проводимой работы. Как говорится, «критика — путь к совершенствованию».Конечно, необходимо прислушиваться к высказанным предложениям и мнениям. При этом следует здраво оценивать информацию и принимать взвешенные решения, а не идти на поводу у всех, особенно у тех, кто преследует сомнительные или даже провокационные цели. По сути, этой общей установки должны придерживаться акимы всех уровней. Настоящий аким — это личность, которая способна сплотить и повести за собой людей к достижению общих целей. Недавно я подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан». Это ключевой документ, который призван служить ориентиром в работе государственных служащих, особенно акимов», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. Он также отметил, что почти 60% действующих сельских акимов в Казахстане впервые были избраны на эту должность.