Президент Казахстана: Налогово-бюджетные процессы продолжат совершенствоваться
В ходе выступления на диалог-платформе сельских акимов Глава государства высказал ряд предложений по совершенствованию налогово-бюджетных процессов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Речь идет о зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты районов. Все это Правительству необходимо увязать с системой региональных стандартов, которая нацелена на выравнивание внутрирегиональных диспропорций.
Крайне чувствительным вопросом для жителей ряда регионов выступают полноценные выплаты экологических штрафов. Граждане, живущие в населенных пунктах, где промышленные предприятия оказывают высокую нагрузку на экологию, вправе рассчитывать на поступление части таких платежей в местные бюджеты, — сказал Президент.
Глава государства отметил, чтобы устранить существующие дисбалансы, обеспечить прозрачность, эффективность и справедливость государственной политики, нужно продолжить методично совершенствовать налогово-бюджетные процессы.
— Это важное направление работы Правительства. В частности, Правительству следует проработать вопрос установления лимитов на изъятия между уровнями бюджетов регионов, — отметил Касым-Жомарт Токаев.