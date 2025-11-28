РУ
    Президент Казахстана: Налогово-бюджетные процессы продолжат совершенствоваться

    В ходе выступления на диалог-платформе сельских акимов Глава государства высказал ряд предложений по совершенствованию налогово-бюджетных процессов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл әкімдерінің диалог-платформасында ауыл әкімдерінің өкілеттігін күшейту керек екенін айтты
    Фото: Акорда

    — Речь идет о зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты районов. Все это Правительству необходимо увязать с системой региональных стандартов, которая нацелена на выравнивание внутрирегиональных диспропорций.

    Крайне чувствительным вопросом для жителей ряда регионов выступают полноценные выплаты экологических штрафов. Граждане, живущие в населенных пунктах, где промышленные предприятия оказывают высокую нагрузку на экологию, вправе рассчитывать на поступление части таких платежей в местные бюджеты, — сказал Президент.

    Глава государства отметил, чтобы устранить существующие дисбалансы, обеспечить прозрачность, эффективность и справедливость государственной политики, нужно продолжить методично совершенствовать налогово-бюджетные процессы.

    — Это важное направление работы Правительства. В частности, Правительству следует проработать вопрос установления лимитов на изъятия между уровнями бюджетов регионов, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Гульжан Тасмаганбетова
