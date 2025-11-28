Превратить Казахстан в полностью Цифровую страну в ближайшие три года поручил Президент
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Цифровой Казахстан невозможно построить без сел и сельских округов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Выступая на диалог-платформе сельских акимов Глава государства отметил, что для полноценной реализации своих расширенных полномочий и увеличения налоговых поступлений акимы сельских округов должны умело пользоваться соответствующими информационными платформами.
— Цифровой Казахстан невозможно построить без сел и сельских округов. В эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации в этот процесс должны быть активно вовлечены и сельские акимы. Цифровизация сельских районов приведет к существенному выравниванию жизненного уровня, быта жителей сел и городов. Поэтому эту работу Правительство должно рассматривать в качестве приоритетной. Достоверная и оперативная информация с мест позволяет принимать эффективные решения в центре, формирует основу экономики знаний и обеспечивает справедливое распределение ресурсов. Превратить Казахстан в полностью Цифровую страну в ближайшие три года — одна из важнейших задач нового этапа развития. От этого зависит, какое место наша нация займет в будущем мире. Поэтому без преувеличения — это вопрос выживания, — сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев считает, что нужно ускорить технологическую модернизацию, чтобы не оказаться на обочине прогресса.
— Буквально на этой неделе Президент Дональд Трамп объявил о стратегической инициативе, призванной обеспечить безусловное глобальное доминирование США в технологической сфере. Для этого создается единая платформа искусственного интеллекта, по сути, национальный супермозг, который объединит научные лаборатории, дата центры, цифровые модели и сеть суперкомпьютеров. Эта система призвана обеспечить прорыв в разработке новых технологий и материалов во всех критически важных направлениях: от полупроводников до робототехники, от ядерной энергетики до биомедицины. Речь идет не об исследовательском проекте, а о целостной платформе, призванной обеспечить мировое лидерство США в этой сфере. Сроки установлены самые сжатые — меньше года. Поэтому и нам нужно принимать меры. Конечно, Казахстан не претендует на лидерство в глобальном масштабе, но в то же время нужно ускорить технологическую модернизацию, чтобы не оказаться на обочине прогресса. Времени на раскачку нет, — подчеркнул Президент.