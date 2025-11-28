— Выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе. Более 1500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей — члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и, в целом, результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах. Также более эффективно стало осваиваться бюджетное финансирование, выделяемое на развитие сел и регионов. Растут доходы сел, снижается их зависимость от государственных дотаций. Согласно недавнему социологическому опросу, 84% сельских жителей доверяют своим акимам. Это очень хороший показатель. Поэтому процесс выборов акимов сельских округов будет продолжен, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.

— Что касается выборов акимов районов, то на этот счет существуют различные точки зрения. Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты во главе с Ерланом Саировым, Альбертом Рау и Мархабатом Жайымбетовым. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов. Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть. К настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Теперь предстоит проанализировать результаты их работы. Следует тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов. Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели — обеспечении положительных результатов. Правительство совместно с депутатами Парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение. Главное, каждая реформа должна проводиться взвешенно, — подчеркнул Президент.