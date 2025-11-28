РУ
    12:01, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане

    Сегодня в Астане проходит диалог-платформа сельских акимов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    В Астане проходит диалог-платформа сельских акимов
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит в ходе форума с речью, в которой обозначит задачи по развитию сельских территорий и дальнейшему совершенствованию института сельских акимов, а также другие важные вопросы политического и социально-экономического развития страны.

    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане
    Фото: Акорда

    На сегодняшний день по всей стране избрано 2334 сельских акима.

    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане
    Фото: Акорда

    Напомним, ранее мы писали, что сельских акимов наделят новыми полномочиями в Казахстане. В рамках законопроекта о внесении изменений в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» предусмотрен ряд инициатив, направленных на повышение самостоятельности и эффективности работы сельских акимов.

    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане
    Фото: Акорда

    В частности, предлагается:

    • предоставить акиму право нанимать работников по трудовому договору с оплатой труда по сдельной системе — механизаторов, сварщиков, сантехников, электриков, кровельщиков, юристов и бухгалтеров;
    • разрешить приобретение специализированной или сельскохозяйственной техники с возможностью предоставления платных услуг населению;
    • расширить полномочия акимов и их аппаратов в части мониторинга уличной торговли, благоустройства общественных территорий и других направлений.
    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане
    Фото: Акорда
    Диана Калманбаева
    Автор
