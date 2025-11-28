Ауыл аманаты: за два года создано около 20 тысяч рабочих мест
Порядка 600 млрд тенге будет выделено до 2029 года на реализацию программы «Ауыл аманаты». Об этом сказал Президент Казахстана на диалог-платформе сельских акимов.
— Особое внимание следует уделить поддержке бизнеса на селе. Прежде всего, необходимо заняться развитием сельскохозяйственных кооперативов. В этой сфере уже проделана большая работа. Тем более всем хорошо известна, их эффективность. Однако совместные хозяйства пока не стали опорой сельской экономики. Не секрет, что зачастую такие кооперативы создаются узким кругом лиц и фактически выполняют роль посредников между владельцами частных хозяйств и переработчиками продукции, при этом пользуясь государственными льготами. Формально такие действия не запрещены, но на практике они существенно препятствуют повышению благосостояния сельского населения. Создание объединений (кооперативов) должно осуществляться по всей стране, чтобы каждый житель села мог ощутить положительные изменения. Если отдельные фермеры не объединятся, усилия государства по развитию агропромышленного комплекса могут оказаться напрасными. Поэтому следует активизировать работу в этом направлении. Проект «Ауыл аманаты» открывает широкие возможности сельским жителям, желающим развивать свой бизнес. За два года в рамках проекта создано около 20 тысяч рабочих мест. До 2029 года на реализацию этой программы будет выделено порядка 600 млрд тенге, — отметил Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев поручил максимально задействовать потенциал СПК для развития села.
— К сожалению, в настоящее время они не оказывают должной поддержки развитию сельской экономики. В своем Послании я поручил превратить социально-предпринимательские корпорации в полноценный институт развития. Этим вопросом занимаются Правительство и Администрация Президента. Я ожидаю реальных результатов. Ресурсы корпораций и программы «Ауыл — ел бесігі» следует направить на совершенствование инфраструктуры, необходимой для сельского бизнеса. Во многих регионах остро ощущается нехватка площадок для откорма и забоя скота, а также сервисно-заготовительных центров, занимающихся производством, хранением, транспортировкой, реализацией сельскохозяйственной продукции, а также ремонтом и обслуживанием техники. В южном регионе особую актуальность приобретают вопросы, связанные с оросительными каналами и ирригационными системами. Уверен, наличие соответствующей инфраструктуры предоставит акимам больше возможностей для поддержки местного бизнеса и привлечения инвесторов. Для проведения масштабной работы в этом направлении необходимо внести изменения в Систему региональных стандартов. В целом, Правительству следует разработать конкретные предложения по приданию нового импульса сельской экономики, — поручил Президент.