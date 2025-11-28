На госслужбе нужны высококвалифицированные профессионалы — Касым-Жомарт Токаев

По словам Президента, благодаря преобразованиям, осуществляемым в стране, на государственную службу приходят совершенно новые кадры. В этом контексте следует особо отметить Президентский молодежный кадровый резерв. Из почти 30 тысяч претендентов, подавших заявки на включение в резерв, отобрано 450 человек. 72% из них назначены на руководящие должности.

— Процесс обновления кадров проходит во всех ветвях власти и на всех уровнях. Это требование времени. Однако в такой ответственной работе нельзя допускать политической кампанейщины. В первую очередь, необходимо привлекать на государственную службу больше граждан, способных предлагать эффективные решения, выдвигать полезные инициативы и действовать решительно. Иными словами, нужны высококвалифицированные профессионалы. Мы продолжим эту важную работу, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что аким должен досконально знать чаяния жителей села.