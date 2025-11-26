РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Строительный кодекс, реформа банков и госбюджет: что обсудят сегодня в Мажилисе

    26 сентября в 15:00 часов состоится очередное пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК». Документ подготовлен во исполнение поручения Главы государства об ужесточении ответственности за физическое насилие и проявления жестокости в отношении медицинских работников.

    Ранее министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова озвучила предложенные меры наказания за насилие по отношению к медицинским сотрудникам.

    Вместе с тем, во втором чтении будет рассмотрен проект Строительного кодекса с сопутствующими поправками по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства.
    Проект направлен на создание безопасной и доступной среды для жизни, в том числе для маломобильных групп населения.

    Документ усиливает участие общественности в градостроительных решениях, координирует государственные нормы и работу профильных технических комитетов, а также позволяет оперативно реагировать на нарушения в строительной сфере. Кроме того, Кодекс вводит сертификацию специалистов и обязывает применять технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов.

    Также во втором чтении депутаты обсудят законопроект «О банках и банковской деятельности в РК» и сопутствующие ему поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка.

    Документы разработаны в реализацию Посланий Главы государства от 2024 и 2025 годов. Основным законопроектом предусматривается:
    — внедрение пропорционального регулирования банковской деятельности;
    — стимулирование развития финтех-сектора и регулирование цифровых финансовых активов;
    — развитие исламского банкинга;
    — внедрение риск-ориентированной системы поведенческого надзора;
    — введение нового механизма урегулирования неплатежеспособных банков.

    Кроме того, Мажилис рассмотрит отдельные статьи законов «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы» и «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», предложенных Сенатом Парламента в новой редакции.

    Напомним, ранее депутаты Сената не согласились с отдельными статьями двух законов и вернули их на доработку в Мажилис.

    Теги:
    Парламент Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают