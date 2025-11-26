Строительный кодекс, реформа банков и госбюджет: что обсудят сегодня в Мажилисе

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК». Документ подготовлен во исполнение поручения Главы государства об ужесточении ответственности за физическое насилие и проявления жестокости в отношении медицинских работников.

Ранее министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова озвучила предложенные меры наказания за насилие по отношению к медицинским сотрудникам.

Вместе с тем, во втором чтении будет рассмотрен проект Строительного кодекса с сопутствующими поправками по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства.

Проект направлен на создание безопасной и доступной среды для жизни, в том числе для маломобильных групп населения.

Документ усиливает участие общественности в градостроительных решениях, координирует государственные нормы и работу профильных технических комитетов, а также позволяет оперативно реагировать на нарушения в строительной сфере. Кроме того, Кодекс вводит сертификацию специалистов и обязывает применять технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов.



Также во втором чтении депутаты обсудят законопроект «О банках и банковской деятельности в РК» и сопутствующие ему поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка.



Документы разработаны в реализацию Посланий Главы государства от 2024 и 2025 годов. Основным законопроектом предусматривается:

— внедрение пропорционального регулирования банковской деятельности;

— стимулирование развития финтех-сектора и регулирование цифровых финансовых активов;

— развитие исламского банкинга;

— внедрение риск-ориентированной системы поведенческого надзора;

— введение нового механизма урегулирования неплатежеспособных банков.



Кроме того, Мажилис рассмотрит отдельные статьи законов «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы» и «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», предложенных Сенатом Парламента в новой редакции.



Напомним, ранее депутаты Сената не согласились с отдельными статьями двух законов и вернули их на доработку в Мажилис.