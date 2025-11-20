Сенат вернул на доработку в Мажилис закон о госбюджете на предстоящие три года

Как говорится в заключении Комитета Сената, в ходе обсуждения с учетом замечаний и предложений депутатов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый Мажилисом закон по следующим основным направлениям:

— на развитие систем теплоснабжения на общую сумму 37,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год — 9,8 млрд тенге;

— на развитие тепло-, электроэнергетики на общую сумму 7,7 млрд тенге, в том числе на 2026 год — 4,7 млрд тенге;

— на водные ресурсы на общую сумму 8,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год — 2,3 млрд тенге;

— на развитие газотранспортной системы в 2026 году — 5,5 млрд тенге;

— на берегоукрепительные работы в 2026 году — 2,2 млрд тенге;

— на содействие развитию отраслей промышленности в 2026 году — 1,5 млрд тенге.

Кроме того, перераспределены средства между государственными органами, а также поддержаны другие предложения депутатов.

Предложений по увеличению расходов в 2026 году поддержано на сумму 50,0 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва Правительства и обслуживание долга.

Ранее депутаты Сената не одобрили отдельные статьи закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы».