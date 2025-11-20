РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:13, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сенат вернул на доработку в Мажилис закон о госбюджете на предстоящие три года

    Депутаты Сената вернули в Мажилис закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» с предложением новой редакции некоторых его статей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бюджет заң, сенат бюджет
    Фото: Kazinform / / Freepik

    Как говорится в заключении Комитета Сената, в ходе обсуждения с учетом замечаний и предложений депутатов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый Мажилисом закон по следующим основным направлениям: 
    — на развитие систем теплоснабжения на общую сумму 37,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год — 9,8 млрд тенге;
    — на развитие тепло-, электроэнергетики на общую сумму 7,7 млрд тенге, в том числе на 2026 год — 4,7 млрд тенге;
    — на водные ресурсы на общую сумму 8,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год — 2,3 млрд тенге;
    — на развитие газотранспортной системы в 2026 году — 5,5 млрд тенге;
    — на берегоукрепительные работы в 2026 году — 2,2 млрд тенге;
    — на содействие развитию отраслей промышленности в 2026 году — 1,5 млрд тенге.

    Кроме того, перераспределены средства между государственными органами, а также поддержаны другие предложения депутатов.

    Предложений по увеличению расходов в 2026 году поддержано на сумму 50,0 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва Правительства и обслуживание долга.

    Ранее депутаты Сената не одобрили отдельные статьи закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы».

    Теги:
    Сенат Парламента Бюджет Сенат Казахстан Депутаты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают