Пилотируемый корабль «Союз МС-28» стартовал с Байконура к МКС
Сегодня, 27 ноября 2025 года в 14 часов 28 минут по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета — носитель «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС 28», передает корреспондент агентства Kazinform.
На Международную космическую станцию отправился экипаж 74-й долгосрочной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова (командир корабля «Союз МС-28») и Сергея Микаева (бортинженер 1), а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса (бортинженер 2).
Прямая трансляция со стартового комплекса 31 площадки космодрома велась в социальных сетях Роскосмоса.
На Байконуре стоит теплая погода, температура воздуха +9 градусов.
С утра на космодроме стояла ясная погода, к моменту запуска на небе появились легкие рассеянные облака, которые не испортили яркую картину запуска.
Пуск состоялся точно в назначенное время, далее в штатном режиме произошли отделения ступеней ракеты-носителя, и на девятой минуте после старта космический корабль «Союз МС-28» с экипажем на борту отделился от третьей ступени и вышел на орбиту искусственного спутника Земли.
Напомним, ранее сообщалось, экипаж МКС-74 состоит из опытного командира и двух новичков. Планируется, что корабль «Союз МС-28» причалит к Международной космической станции сегодня, через три часа 10 минут, сделав два витка вокруг Земли.