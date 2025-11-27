На космодроме Байконур утвердили экипаж к полету на МКС

По итогам предполетной подготовки к полету утвержден основной экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова (командир корабля «Союз МС-28») и Сергея Микаева (бортинженер 1), а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса (бортинженер 2).

Их дублерами остались: космонавт Роскосмоса Пётр Дубров, космонавт Роскосмоса Анна Кикина, астронавт NASA Анил Менон.

На заседании госкомиссии руководители предприятий Роскосмоса доложили о готовности ракеты-носителя, стартового комплекса и всех служб города и космодрома к предстоящему запуску. Утвержденный к полету экипаж 74-й длительной экспедиции на МКС также подтвердил свою готовность к старту.

Фото: Роскосмос

Пуск ракеты носителя «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС 28» назначен на 27 ноября 2025 года в 14:28 по времени Астаны.

Фото: Роскосмос

Для командира корабля Сергея Кудь-Сверчкова это второй космический полет, бортинженеры Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс впервые полетят в космос.

Вчера, 25 ноября, ракета «Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС 28» была установлена на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур.

В этот раз ракета необычно яркая — украшена рисунками детей с онкологическими заболеваниями. Как стало известно, дети из 50 городов России и 14 стран мира изобразили свою космическую мечту. И в день старта, 27 ноября, более 50 детей приедут на Байконур, чтобы увидеть запуск ракеты, которая отправит их «детскую мечту» в космос.