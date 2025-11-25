Бектенов поручил создать концепцию индустриально-логистических центров в Казахстане

Этим займется Министерство промышленности и строительства совместно с заинтересованными госорганами и акиматами. Глава Кабмина обозначил срок до 20 декабря этого года.

На заседании Правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что Глава государства поставил задачу сделать Казахстан ключевым транспортным хабом Центральной Азии.

По его словам, создание торгово-логистических хабов является для нас стратегически важным направлением развития трансграничных экономических связей.

— В условиях растущей конкуренции за транзитные маршруты и инвестиции нам необходимо ускоренно развивать наземную транспортную инфраструктуру, промышленную кооперацию и торговые сети, — сказал Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что вблизи пунктов пропуска «Атамекен» и «Гулистан» завершается строительство Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».