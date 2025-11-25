Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году

Как отметил на заседании Правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, строительство международного центра реализуется в два этапа.

— По первому этапу проведены работы по зонированию территории площадью 100 га. Возведены 8 производственных зданий. Ведутся работы по благоустройству внутренних проездов, прокладке внешних инженерных сетей, обеспечению подъездных путей, — сообщил Арман Шаккалиев.

По его данным, все работы первого этапа будут завершены до конца текущего года.

На втором этапе определены семь инвестиционных проектов по производству ПВХ-продукции, систем капельного орошения, по переработке хлопка, риса, зерновых и масличных культур. Кроме того, на территории Центра планируется строительство индустриального парка.

— Общий объем инвестиций — 185,1 млрд тенге. Будет создано 1 150 рабочих мест, — отметил министр.

Реализация проекта, по его словам, позволит укрепить торгово-экономические отношения с Узбекистаном и увеличить объем взаимной торговли до 10 млрд долларов США в течение ближайших пяти лет.

Ранее сообщалось, что Казахстан предложил мировой компании создать региональный хаб на своей территории.