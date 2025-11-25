РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:48, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году

    Вблизи пунктов пропуска «Атамекен» и «Гулистан» завершается строительство Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Проект получивший статус субзоны специальной экономической зоны «Туран», станет ключевой площадкой для совместных производств и торговли с Узбекистаном, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: КГД

    Как отметил на заседании Правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, строительство международного центра реализуется в два этапа.

    — По первому этапу проведены работы по зонированию территории площадью 100 га. Возведены 8 производственных зданий. Ведутся работы по благоустройству внутренних проездов, прокладке внешних инженерных сетей, обеспечению подъездных путей, — сообщил Арман Шаккалиев.

    По его данным, все работы первого этапа будут завершены до конца текущего года.

    На втором этапе определены семь инвестиционных проектов по производству ПВХ-продукции, систем капельного орошения, по переработке хлопка, риса, зерновых и масличных культур. Кроме того, на территории Центра планируется строительство индустриального парка.

    — Общий объем инвестиций — 185,1 млрд тенге. Будет создано 1 150 рабочих мест, — отметил министр.

    Реализация проекта, по его словам, позволит укрепить торгово-экономические отношения с Узбекистаном и увеличить объем взаимной торговли до 10 млрд долларов США в течение ближайших пяти лет.

    Ранее сообщалось, что Казахстан предложил мировой компании создать региональный хаб на своей территории.

    Теги:
    Правительство РК Промышленность Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции Центральная Азия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают