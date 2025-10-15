Казахстан предложил мировой компании создать региональный хаб на своей территории

Казахстанская сторона отметила положительную динамику сотрудничества и выразила благодарность Honeywell за неизменный интерес к Казахстану и приверженность долгосрочному партнерству. Компания, являющаяся мировым лидером в сфере аэрокосмических технологий, промышленной автоматизации и создания новых материалов, работает в Казахстане с 1998 года и реализовала более 500 проектов.

Ерболат Досаев подчеркнул, что Казахстан переживает масштабную экономическую трансформацию, направленную на формирование более диверсифицированной, экологичной и технологичной экономики. В этой связи страна заинтересована в дальнейшем расширении локализации производства Honeywell и трансферте технологий. Он предложил рассмотреть возможность создания в Казахстане регионального хаба компании, который мог бы обслуживать страны Центральной Азии, Кавказа, Азербайджан и другие государства региона.

Казахстанская сторона обозначила несколько направлений, по которым Казахстан видит потенциал для расширения присутствия Honeywell. Это расширение применения систем промышленной безопасности и газоаналитического контроля Honeywell на предприятиях Казахстана для промышленной безопасности и мониторинга, проекты в промышленности и энергетике в рамках достижения национальных целей по сокращению выбросов, накопления энергии.

Участники встречи также обсудили предложение компании по внедрению AI-решений в систему управления технологическими процессами на нефтегазовых объектах страны. Внедрение AI-агентов позволит повысить эффективность, безопасность и надёжность производств, оптимизировать процессы и сократить издержки.

Отметим, что Honeywell — мировой лидер в области аэрокосмических технологий, промышленной автоматизации и разработки инновационных материалов. Годовой оборот компании составляет около $35 млрд.

В Казахстане Honeywell работает с 1998 года. Сегодня функционируют офисы в Астане, Алматы, Атырау и Аксае. Компания реализовала более 500 проектов, годовой объем бизнеса составляет порядка $100 млн, а штат превышает 100 сотрудников, включая более 60 инженеров — граждан Казахстана.

Системы автоматизации Honeywell и технологии нефтепереработки UOP применяются на крупнейших предприятиях страны — КМГ, ТШО, КПО, КТО, КазМинералс и других. Компания также обеспечивает кибербезопасность и технологическую защиту объектов критической инфраструктуры, промышленных предприятий и культурных объектов национального значения.