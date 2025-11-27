РУ
    Генеральным секретарем ОДКБ с 2026 года станет представитель Кыргызстана

    Состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе с участием членов официальных делегаций.

    Фото: Акорда

    Лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрели актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подвели итоги реализации основных направлений работы ОДКБ в 2025 году, определили приоритеты деятельности на предстоящий период.

    Фото: Акорда

    Участники саммита поблагодарили Имангали Тасмагамбетова, завершающего свою деятельность на посту Генерального секретаря ОДКБ.

    Фото: Акорда

    В ходе заседания утверждено решение о назначении Генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года представителя Кыргызской Республики Таалатбека Масадыкова.

    Фото: Акорда

     По итогам мероприятия принята Декларация Совета коллективной безопасности, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее комплексное совершенствование системы коллективной безопасности в интересах всех государств-членов.

    Фото: Акорда

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.

    Акорда
    Диана Калманбаева
