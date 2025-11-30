Разгром «Андерлехта» в Бельгии: капитан «Кайрата» оценил шансы на выход в четвертьфинал

— В Бельгии добыта важная победа. Но не настораживает ли Вас то, что соперник сумел забить три мяча, и можно ли говорить, что в этой паре еще ничего не решено?

— Да, матч в Бельгии получился очень сложным. «Андерлехт» — одна из сильнейших европейских команд, которая много лет подряд выходит в элитный раунд Лиги чемпионов, а три года назад играла в «Финале четырех». Мы прекрасно понимали, что легкой игры не будет.

Мы забили быстрый гол, но затем сразу же получили три мяча в свои ворота. Тем не менее смогли собраться, выровнять игру, сравнять счет еще в первом тайме и уйти на перерыв при ничейном результате. В раздевалке тренер дал конкретные установки, и, думаю, во втором тайме нам удалось выполнить все, что требовалось.

Мы снова забили быстрый гол, что помогло переломить ход встречи, а затем смогли увеличить преимущество и довести счет до 3:7. Да, это комфортный результат, но говорить о том, что все решено, рано. Это Лига чемпионов — здесь каждая команда высокого уровня, игра идет в чистое время, и за 40 минут на паркете может произойти все, что угодно.

— Какой настрой у команды на ответную домашнюю игру?

— Настрой на ответный матч очень хороший. После возвращения из Бельгии мы получили два дня на восстановление, а затем сразу приступили к подготовке. Сейчас у нас плотный график — игры чемпионата Казахстана и Лиги чемпионов идут параллельно, и все домашние встречи мы проводим во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Есть выражение: «Дома и стены помогают», и мы действительно надеемся, что поддержка трибун станет для нас большим преимуществом. Ждем всех болельщиков 5 декабря в 20:00 во Дворце спорта имени Балуана Шолака, постараемся показать яркую, красивую игру и порадовать наших зрителей победой.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу между «Кайратом» и «Андерлехтом» состоится 5 декабря в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака.



