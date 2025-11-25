РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:10, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с 10 голами

    В бельгийском Роосдаале состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу между местной ккомандой «Андерлехт» и алматинским «Кайратом», передает Kazinform.

    п
    Фото: instagram.com/ afckairat

    Игра между «Андерлехтом» и «Кайратом» выдалась напряженной и богатой на голы.

    Уже на 1-й минуте встречи кайратовцы открыли счет, отличился Кайо Руиз. На 2-й минуте бельгийский клуб восстановил равновесие силами Рангеля. До конца первого тайма «Андерлехт» забил еще дважды (Грелло, Эрик Паньес), «Кайрат» также ответил еще двумя забитыми мячами, отличились Отанья и Атирсон.

    Во втором тайме алматинскому клубу удалось обозначить свое преимущество и забить еще 4 гола, а вот «Андерлехт» не смог ответить забитыми мячами. Итоговый счет — 7:3 в пользу «Кайрата».

    Ответная игра между командами состоится 5 декабря в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

    Победитель по сумме результатов двух матчей пройдет в ¼ финала.

    Отметим, что «Семей» также провел матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу, но на домашней арене не смог удержать победу над польским «Пястом», зафиксирована ничья 3:3. 

    Ранее президент «Кайрата» высказался о жеребьевке нынешнего сезона Лиги чемпионов по футзалу. 

    Теги:
    Спорт Футзал
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают