«Кайрат» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с 10 голами

Игра между «Андерлехтом» и «Кайратом» выдалась напряженной и богатой на голы.

Уже на 1-й минуте встречи кайратовцы открыли счет, отличился Кайо Руиз. На 2-й минуте бельгийский клуб восстановил равновесие силами Рангеля. До конца первого тайма «Андерлехт» забил еще дважды (Грелло, Эрик Паньес), «Кайрат» также ответил еще двумя забитыми мячами, отличились Отанья и Атирсон.

Во втором тайме алматинскому клубу удалось обозначить свое преимущество и забить еще 4 гола, а вот «Андерлехт» не смог ответить забитыми мячами. Итоговый счет — 7:3 в пользу «Кайрата».

Ответная игра между командами состоится 5 декабря в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Победитель по сумме результатов двух матчей пройдет в ¼ финала.

Отметим, что «Семей» также провел матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу, но на домашней арене не смог удержать победу над польским «Пястом», зафиксирована ничья 3:3.

Ранее президент «Кайрата» высказался о жеребьевке нынешнего сезона Лиги чемпионов по футзалу.