    23:57, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ФК «Семей» на своем поле встретился с командой из Польши

    В спортивном комплексе «Арена» в Семее в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА местный ФК «Семей» принял польскую команду «Пьяст», передает Kazinform со ссылкой акимат области Абай.

    футбольный клуб семей
    Фото: акимат области Абай

    В ходе матча обе команды продемонстрировали напряженную и зрелищную игру. Первая встреча завершилась со счетом 3:3.

    — Особо стоит отметить, что матч такого уровня в Казахстане проводится впервые. Поддержка болельщиков была по-настоящему яркой. На трибунах спортивного комплекса собрались около 5 тысяч зрителей, — говорится в сообщении.

    футбольный клуб семей
    Фото: акимат области Абай

    За игрой наблюдал аким области Берик Уали, который выразил поддержку местной команде.

    Ответный матч этого этапа состоится 5 декабря в Польше.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла 30 медалей на ЧМ по тогызкумалаку среди юношей. 

