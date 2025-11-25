ФК «Семей» на своем поле встретился с командой из Польши

В ходе матча обе команды продемонстрировали напряженную и зрелищную игру. Первая встреча завершилась со счетом 3:3.

— Особо стоит отметить, что матч такого уровня в Казахстане проводится впервые. Поддержка болельщиков была по-настоящему яркой. На трибунах спортивного комплекса собрались около 5 тысяч зрителей, — говорится в сообщении.

Фото: акимат области Абай

За игрой наблюдал аким области Берик Уали, который выразил поддержку местной команде.

Ответный матч этого этапа состоится 5 декабря в Польше.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла 30 медалей на ЧМ по тогызкумалаку среди юношей.