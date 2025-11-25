ФК «Семей» на своем поле встретился с командой из Польши
В спортивном комплексе «Арена» в Семее в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА местный ФК «Семей» принял польскую команду «Пьяст», передает Kazinform со ссылкой акимат области Абай.
В ходе матча обе команды продемонстрировали напряженную и зрелищную игру. Первая встреча завершилась со счетом 3:3.
— Особо стоит отметить, что матч такого уровня в Казахстане проводится впервые. Поддержка болельщиков была по-настоящему яркой. На трибунах спортивного комплекса собрались около 5 тысяч зрителей, — говорится в сообщении.
За игрой наблюдал аким области Берик Уали, который выразил поддержку местной команде.
Ответный матч этого этапа состоится 5 декабря в Польше.
