Сборная Казахстана выиграла 30 медалей на ЧМ по тогызкумалаку среди юношей
Чемпионат мира по тогызкумалаку среди школьников завершился в Алматы, передает Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
Турнир прошел во второй раз и собрал талантливых юных игроков из разных стран. На престижных соревнованиях казахстанская команда завоевала 30 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых) и заняла первое место в общекомандном зачете.
— Тогызкумалак — это не просто национальная игра, а духовное достояние, которое представляет миру культуру мышления и уникальные традиции нашего народа. Чемпионат стал важным вкладом в развитие интеллектуального потенциала молодого поколения и укрепление имиджа отечественного спорта, — говорится в сообщении.
В нынешнем мировом первенстве приняли участие около 180 спортсменов из 21 страны. Среди них и мастера по тоғызкумалаку из Румынии, Чехии, Узбекистана, Монголии, Турции, Казахстана, Кыргызстана и других государств.
Организаторами чемпионата выступили Министерство туризма и спорта РК и Всемирная федерация тогызкумалака. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами.
