Газ, логистика, инвестиции: Астана и Ашхабад выстраивают устойчивый тренд на сближение

Конвергенция маршрутов

Политический диалог между Казахстаном и Туркменистаном в последние пару лет вышел на новый уровень интенсивности. За последний год главы государств встречались более шести раз, а в ноябре это уже третья встреча президентов. Такая плотность контактов отражает устойчивый тренд на сближение и переход к системной практической работе.

Впрочем, этот тренд, как указывают эксперты, в последнее время характерен для всего региона Центрально Азии. Туркменистан в этом процессе становится важным звеном интеграции, соединяя энергетический потенциал и транспортные коридоры в единую стратегическую систему развития.

Приветствуя высокого гостя в Акорде, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Туркменистан рассматривается нами как стратегический партнер, братское государство, с которым нас объединяют многовековая дружба, историческое прошлое, язык и культура.

Фото: Akorda

— Есть основания выразить полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество носит стратегический характер, но в то же время нужно двигаться вперед. В повестке дня стоят очень важные вопросы, которые найдут сегодня решение, — сказал Глава государства.

Сердар Бердымухамедов также назвал нашу страну стратегическим партнером в Центральной Азии и передал Президенту Казахстана теплые слова от имени Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

— В политико-дипломатической сфере Туркменистан и Казахстан осуществляют конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной повестки по обеспечения мира, безопасности, укреплению энергетической стабильности, развитию транспортной взаимосвязанности, достижению целей устойчивого развития и противодействию изменению климата, — отметил Президент Туркменистана.

Товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном действительно демонстрирует устойчивую положительную динамику. За последние два года этот показатель превысил 500 млн. долларов, опираясь в основном на сферы нефтегазовой химии, металлургии, сельхозпродукции, строительные материалы и машиностроение. Стороны ставят перед собой цель добиться достижения оборота в 1 млрд. долларов США, что станет свидетельством усиленной экономической взаимозависимости.

Фото: port.com.tm

Особое внимание в ходе переговоров, как отметил Президент Казахстана, уделено реализации совместных проектов в сферах энергетики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, IT, образования и медицины. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

Важный вклад в укрепление экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала, успешно работающих в Казахстане. Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил 120 млн долларов.

Для поддержки бизнесменов принято решение о создании на взаимной основе торговых домов, а также рассмотрении открытия коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран.

— Казахстан и Туркменистан намерены налаживать сотрудничество в ключевых секторах экономики — от энергетики до логистики, и такой формат встреч позволяет вывести взаимодействие на новую качественную ступень. Стороны продолжают активно продвигать проекты, направленные на укрепление транспортной взаимосвязанности. На казахстанско-туркменской границе ведется работа по стыковке автодорожной инфраструктуры, что позволит сформировать более устойчивые и сокращенные маршруты для транзита и двусторонних перевозок. Параллельно обсуждаются шаги по возобновлению авиасообщения между двумя странами, призванного обеспечить дополнительную мобильность граждан и расширить деловые контакты. Такой всесторонний подход демонстрирует, что обе страны заинтересованы не только в краткосрочных проектах, но и в долгосрочных инициативах, — комментирует заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Манарбек Кабазиев.

Фото: Midjourney

Внутренний компас

Казахстан и Туркменистан занимают выгодное геополитически положение на перекрестке ключевых транспортных и энергетических маршрутов Евразии. Наличие богатых природных ресурсов — нефти, газа, урана и других стратегических запасов, которыми обладают страны, в сочетании с политикой нейтралитета Туркменистана и многовекторным курсом Казахстана, создают уникальную основу для доверия и совместных инициатив.

Такая комбинация факторов делает этот тандем привлекательным, как логистический и энергетический хаб, способный связать Север и Юг, Восток и Запад. Поэтому расширение мультимодальных коридоров, цифровизация портов и создание перевалочных центров на Каспии превращают Казахстан и Туркменистан в естественных лидеров региональной интеграции.

Их сотрудничество не только укрепляет собственные позиции, но и открывает новые возможности для всего Центральноазиатского региона — от расширения торговли и инвестиций до формирования устойчивого энергетического пространства.

Фото: Akorda

— В современных реалиях стратегическое значение приобрела транзитно-транспортная сфера. Здесь особая роль отводится железной дороге Казахстан-Туркменистан-Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север-Юг. За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши — Гарабогаз — граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок, — сообщил Президент.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан. Отдельно стороны остановились на совместных проектах в сфере энергетики, договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для этого служит подписанное в прошлом году Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли.

С учетом опыта в цифровизации государственных услуг и внедрении IT-технологий наша страна пригласила туркменскую сторону к реализации совместных проектов в этой сфере.

Фото: Pexels

— Сфера энергетики традиционно является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. Туркменистан выразил готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении. Также было отмечено, что Туркменистан имеет значительные возможности для наращивания партнерства в сфере электроэнергетики и химической промышленности. Стратегическим компонентом нашего взаимодействия является транспорт и логистика. В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальна задача активизации работы существующих транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток — Запад и Север — Юг, — сообщил Сердар Бердымухамедов, подтверждая готовность страны к долгосрочному сотрудничеству.

По мнению экспертов, такая энергетическая и транспортная кооперация Казахстана и Туркменистана может стать основой для формирования общего регионального экономического пространства.

— Такой шаг выглядит логичным и стратегически верным. Туркменистан обладает колоссальными запасами природного газа. Возможности его транспортировки на глобальные рынки открывают перспективы для всей Центральной Азии. Казахстан, в свою очередь, располагает значительным потенциалом в добыче и транспортировке нефти, а также развитой инфраструктурой для транзита энергоресурсов. В результате формируется своеобразный тандем двух стран, который может стать фундаментом для создания общего регионального экономического пространства, — считает политолог Фархад Касенов.

Дипломатия рождается на Востоке

Казахстан и Туркменистан объединяет особая позиция и в глобальной политике. Туркменистан еще в 1995 году получил международное признание своего постоянного нейтралитета резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, и эта линия стала основой его внешней политики.

По словам Главы государства, Астану и Ашхабад объединяют общее видение и схожие подходы к развитию ситуации по многим вопросам региональной и международной повестки. В условиях глобальной турбулентности такая модель поведения становится объединяющим фактором, позволяющим Астане и Ашхабаду укреплять стратегическое партнёрство, сохраняя независимость и гибкость во внешнеполитических решениях.

Фото: Akorda

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль Сердара Бердымухамедова как авторитетного государственного деятеля новой формации, прогрессивного и сильного лидера, последовательно укрепляющего государственность, социально-экономический потенциал и международные позиции Туркменистана.

— Ярким подтверждением ответственной и активной позиции страны стала поддержанная Генеральной Ассамблеей ООН инициатива Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия, — сказал Президент Казахстана.

Отдельно Глава государства остановился на усилиях руководства Туркменистана по повышению международного авторитета и укреплению статуса Ашхабада как центра дипломатии, мира и стабильности. За вклад в укрепление дружбы, взаимопонимания и стратегического партнерства между братскими странами Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Туркменистана орденом «Алтын Қыран».

Фото: Kazinform

Стороны подчеркнули необходимость всестороннего взаимодействия в сфере культуры, включая проведение фестивалей, гастролей и других совместных мероприятий. Обсуждались многообещающие перспективы развития научно-образовательных и молодежных связей.

— Казахская общественность с теплотой встретила прошедшие в Астане Дни культуры Туркменистана и открытие памятника Махтумкули Фраги, приуроченное к 300-летию великого мыслителя туркменского народа. Еще одним символом дружбы и взаимного уважения наших народов стало открытие памятника Абаю в Ашхабаде, — отметит Президент Казахстана.

По итогам переговоров подписано 11 межправительственных и межведомственных документов. В их числе Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, что открывает новые возможности для совместных научных исследований и развития медиапространства региона.

Таким образом, сегодня обе страны демонстрируют, что успешная региональная политика заключается в совместном освоении рынков, инфраструктур и возможностей. Готовность к практическому взаимодействию, основанному на доверии, прагматизме и уважении культурных ценностей, способна превратить геополитические преимущества и богатые ресурсы в реальные проекты, которые укрепят позиции региона в глобальной архитектуре и обеспечат устойчивое развитие для будущих поколений.