Цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок внедрят в пилотном режиме в Казахстане

Документ находится на публичном обсуждении до 11 декабря.

Проект предлагает механизм, который позволит автоматически отражать НДС при расчетах между заказчиками и поставщиками.

По данным Минфина, цифровое тенге с маркировкой НДС должно упростить выполнение налоговых обязательств и сделать расчеты в системе госзакупок более прозрачными. Ожидается, что это сократит налоговые риски, ускорит поступления в бюджет и ограничит возможность применения фиктивных схем.

В ведомстве отмечают, что внедрение пилота также может повысить доверие между бизнесом и органами госдоходов. При этом каких-либо социально-экономических последствий от реализации проекта не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что цифровой тенге используется в проектах по ремонту дорог в двух областях Казахстана.