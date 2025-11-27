Цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок внедрят в пилотном режиме в Казахстане
Министерство финансов разработало проект приказа о правилах и сроках пилотного внедрения цифрового тенге с маркировкой НДС для участников государственных закупок, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ находится на публичном обсуждении до 11 декабря.
Проект предлагает механизм, который позволит автоматически отражать НДС при расчетах между заказчиками и поставщиками.
По данным Минфина, цифровое тенге с маркировкой НДС должно упростить выполнение налоговых обязательств и сделать расчеты в системе госзакупок более прозрачными. Ожидается, что это сократит налоговые риски, ускорит поступления в бюджет и ограничит возможность применения фиктивных схем.
В ведомстве отмечают, что внедрение пилота также может повысить доверие между бизнесом и органами госдоходов. При этом каких-либо социально-экономических последствий от реализации проекта не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что цифровой тенге используется в проектах по ремонту дорог в двух областях Казахстана.