    10:54, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан усилит контроль за качеством воды и профилактикой заболеваний

    Депутаты Сената одобрили закон РК «О ратификации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года», передает корреспондент агентства Kazinform.

    дамба
    Фото: pexels

    Как отмечается в заключении Комитета Сената, протокол направлен на обеспечение охраны здоровья и благополучия населения за счет устойчивого управления водными ресурсами, а также посредством предотвращения и ограничения степени распространения связанных с водой заболеваний. Основные цели указанного документа стратегически коррелируются с Целями в области устойчивого развития.

    Сфера действия Протокола применяются к поверхностным пресным водам, подземным водам, эстуариям, прибрежным водам, которые используются для аквакультуры, замкнутым водам, общедоступным для купания, водам в процессе забора, транспортировки, очистки или снабжения, сточным водам.

    Основные обязательства стран по Протоколу:

    • установление конкретных и измеримых целевых показателей по водоснабжению, санитарии, гигиене и здравоохранению;
    • создание и совершенствование системы надзора за заболеваниями, связанными с водой, и их раннего предупреждения;
    • разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных необходимыми ресурсами по реагированию;
    • усиление межведомственного взаимодействия в части обеспечения населения водой, отвечающей действующим санитарно-гигиеническим требованиям;
    • вовлечение общественности в процесс принятия решений и повышению информированности населения на всех этапах водохозяйственной деятельности;
    • развитие международного сотрудничества в области охраны и использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения.

    В рамках данного Протокола Казахстан присоединяется институциональной структуре Конвенции, получает доступ к передовым технологиям и знаниям в области подготовки и доставки безопасной питьевой воды, а также утилизации и повторного использования сточных вод, сможет принимать участие в разработке совместных систем надзора и раннего предупреждения, планов действий при чрезвычайных ситуациях.

    Данира Искакова
