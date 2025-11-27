Казахстан усилит контроль за качеством воды и профилактикой заболеваний

Как отмечается в заключении Комитета Сената, протокол направлен на обеспечение охраны здоровья и благополучия населения за счет устойчивого управления водными ресурсами, а также посредством предотвращения и ограничения степени распространения связанных с водой заболеваний. Основные цели указанного документа стратегически коррелируются с Целями в области устойчивого развития.

Сфера действия Протокола применяются к поверхностным пресным водам, подземным водам, эстуариям, прибрежным водам, которые используются для аквакультуры, замкнутым водам, общедоступным для купания, водам в процессе забора, транспортировки, очистки или снабжения, сточным водам.

Основные обязательства стран по Протоколу:

установление конкретных и измеримых целевых показателей по водоснабжению, санитарии, гигиене и здравоохранению;

создание и совершенствование системы надзора за заболеваниями, связанными с водой, и их раннего предупреждения;

разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных необходимыми ресурсами по реагированию;

усиление межведомственного взаимодействия в части обеспечения населения водой, отвечающей действующим санитарно-гигиеническим требованиям;

вовлечение общественности в процесс принятия решений и повышению информированности населения на всех этапах водохозяйственной деятельности;

развитие международного сотрудничества в области охраны и использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения.

В рамках данного Протокола Казахстан присоединяется институциональной структуре Конвенции, получает доступ к передовым технологиям и знаниям в области подготовки и доставки безопасной питьевой воды, а также утилизации и повторного использования сточных вод, сможет принимать участие в разработке совместных систем надзора и раннего предупреждения, планов действий при чрезвычайных ситуациях.