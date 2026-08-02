От международных встреч до исторических побед в спорте: чем запомнилась уходящая неделя в Казахстане

От международной дипломатии, масштабных государственных проектов и предвыборной кампании до культурных премьер и исторических спортивных успехов — корреспондент Kazinform собрал главные события недели, которые определяли общественную и политическую повестку Казахстана.

Президент: Игры будущего и встреча лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана

Рабочая неделя Главы государства началась с серии встреч в Акорде.

Президент Казахстана принял акима Атырауской области Болата Акчулакова, акима области Ұлытау Есета Байкена, председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, а также вновь назначенного посла Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева.

29 июля Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026».

В мероприятии также приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В своей вступительной речи Касым-Жомарт Токаев подчеркул, что страна последовательно реализует курс на цифровую трансформацию и развитие искусственного интеллекта.

— Сейчас во всем мире происходят кардинальные изменения. Передовые технологии проникают во все сферы и оказывают влияние на повседневную жизнь людей. Чтобы соответствовать требованиям новой эпохи, мы приступили к построению полностью цифрового государства, — сказал Президент.

Так же Глава государства отметил, что международный мультиспортивный турнир «Игры будущего — 2026» способствует укреплению дружбы между народами и объединяет физический и цифровой миры.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026» в качестве почетного гостя.

31 июля Президент Казахстана прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что роль Центральной Азии уверенно растет в глобальных процессах, голос региона звучит на мировой арене все громче и весомее.

По итогам неформальной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана принята Чолпон-Атинская декларация.

Затем Главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O «Гран-при Кыргызская Республика — Иссык-Куль 2026».

Правительство: вопросы обновления инженерных сетей

В Правительстве Казахстана на уходящей неделе главной темой обсуждения была модернизация инженерный сетей.

На заседании Правительства заявили, что износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40% к 2029 году.

Тем временем, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что первые модули платформы Smart Turmys планируется запустить в опытную эксплуатацию в IV квартале текущего года.

А в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в Казахстане в 2026 году планируют снизить уровень износа электрических сетей до 62%, а тепловых сетей — до 48%.

Также в рамках МЭКС в стране планируется реализовать 45 проектов по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений.

В свою очередь министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства сообщил, что Казахстан полностью покроет потребность в электроэнергии с начала 2027 года.

Глава кабмина Олжас Бектенов указал на регионы Казахстана, где наблюдаются низкие темпы реализации проектов в рамках нацпроекта МЭКС.

Премьер-министр дал поручение до 1 сентября ускорить работу по заключению потенциальных оффтейк-контрактов на создание новых и расширение действующих производств в рамках национального проекта.

А акиматы регионов должны до 1 сентября направить заявки по проектам 2027 года на электронную платформу национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Олжас Бектенов поручил завершить до конца текущего года все запланированные ремонтные кампании в рамках национального проекта.

Курултай — 2026: дискуссии и теледебаты

Начало недели для политических партий ознаменовалось первыми публичными дискуссиями. В конце первой недели агитационной кампании партии перешли от презентации своих программ к более активной борьбе за внимание избирателей.

Нынешняя предвыборная кампания, стартовавшая 23 июля, уже с первых дней заметно отличается от предыдущих. Если прежде агитационный период нередко ограничивался преимущественно официальными встречами и презентацией программ, то сегодня партии активно осваивают социальные сети, используют нестандартные публичные форматы и вступают в открытую полемику с конкурентами.

Продолжается активная фаза агитационной кампании перед выборами депутатов Курултая: встречи «Әділет» с нефтяниками, социальная повестка ОСДП и НПК, акция «День без автомобиля» от «Байтақ», аграрные акценты «Ауыла», диалог «Ақ жол» с предпринимателями и форум Respublica в Семее.

29 июля в прямом эфире телеканала Qazaqstan состоялся первый этап Национальных теледебатов, в ходе которого представители семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай, представили свои предвыборные программы и ответили на вопросы оппонентов.

Перед началом дискуссии участники подписали Хартию этики теледебатов. Затем с помощью цифрового рандомайзера была определена очередность выступлений. Каждому спикеру предоставили по две минуты, чтобы рассказать, с какими целями партия участвует в выборах в Курултай, а также представить ключевые инициативы и приоритетные направления своей программы.

Во втором этапе теледебатов всем участникам были заданы два общих вопроса. На ответ каждому представителю партии также отводилось по две минуты. На первый вопрос участники отвечали в порядке, определенном жеребьевкой, на второй — в обратной последовательности. Первый вопрос был посвящен развитию человеческого капитала. В соответствии с новой Конституцией развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено одним из стратегических направлений государственной политики.

Участникам предложили ответить, какие законодательные механизмы необходимы для того, чтобы создать в Казахстане условия для работы талантливых специалистов и превратить страну в региональный центр притяжения высококвалифицированных кадров.

О том, как выглядел главный политический вечер недели, можете почитать здесь.

А к концу недели партии перенесли разговор с телевизионных площадок туда, где формируется реальный запрос общества — на промышленные предприятия, в социальные учреждения и региональные центры занятости.

Институт Евразийской интеграции в целях изучения электоральных предпочтений и политического поведения казахстанцев перед выборами в Курултай с 16 по 26 июля 2026 года провел второе социологическое исследование методом массового опроса граждан (face-to-face) в 17 областях Казахстана и городах Астана, Алматы, Шымкент.

О наиболее распространенных фейках перед выборами и референдумами рассказал руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Руслан Бекарсланов.

Культура: от памятников истории до современных исполнителей

Прошедшая неделя была насыщена новостями культуры. В Туркестане специалисты РГП «Казреставрация» приступили к научно-реставрационным работам на участке крепостной стены древнего городища, расположенного рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи.

Решение о восстановлении объекта приняли после проведения мониторинга, в ходе которого было выявлено ежегодное смещение конструкции на 10-15 сантиметров.

На первом этапе специалисты отреставрируют участок стены протяженностью 32 метра от Восточных ворот. Общая протяженность аварийной части составляет 40 метров.

Также в Министерстве культуры и информации сообщили о том, что исследования выявили снижение прочности наружного глазурованного покрытия купола и увеличение количества участков с трещинами. В связи с этим принимаются меры по предотвращению дальнейшего разрушения и возможного обрушения отдельных фрагментов внешнего слоя.

— Наружное глазурованное покрытие не является частью первоначальной конструкции памятника. Исторический купол полностью сохранился до наших дней, а внешний слой выполняет защитную функцию, предохраняя его от воздействия осадков, ветра, солнечного излучения и других природных факторов, — подчеркнули министерстве.

Дальнейшие решения по реставрации будут приниматься с учетом результатов научных исследований и принципа минимального вмешательства, который предусматривает максимально бережное отношение к исторической конструкции памятника.

В государственном национальном природном парке «Жонгар-Алатау» обнаружены новые группы петроглифов, курганы и сакральные объекты, многие из которых ранее не были зарегистрированы ни в одном государственном реестре. Находки стали результатом первого этапа масштабного научного исследования, рассчитанного на пять лет. Его итогом должна стать первая комплексная база археологических, исторических, сакральных и природных объектов, расположенных на территории парка.

30 июля японская радиостанция Kiryu FM выпустила специальный выпуск программы Music Forever, посвященный творчеству Народного артиста Казахстана и Кыргызстана Димаша Кудайбергена. Главным событием эфира стала первая трансляция на Kiryu FM новой композиции исполнителя «Aqerke».

А поклонники Димаша Кудайбергена из Италии организовали благотворительную акцию в поддержку воспитанников детских домов Актобе.

Есть приятные новости и в мире кино. В Алматы готовятся к съемкам масштабного исторического эпика о трагической любви «Енлик-Кебек».

Режиссером картины выступит Рустем Абдрашев, сценарий написан Канатом Рамазаном. Генеральным партнером выступает компания Kinopark.

«Енлик-Кебек» — культовая для Казахстана история любви, вдохновившая писателей Шакарима Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова на создание литературных произведений и театральных постановок, а позже Газизу Жубанову на написание одноименной оперы. Но полноценной киноверсии у легенды до сих пор не было. Фильм Рустема Абдрашева станет первой экранизацией истории двух влюбленных.

— «Енлик-Кебек» — это не просто пересказ истории. Это фильм, который позволит современной аудитории ощутить непреходящую ценность любви, свободы и права выбора, — говорит Рустем Абдрашев.

А фильм «Mūğalım» вошел в конкурсную программу «New Directors» 74 международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне — одного из старейших и престижных кинофестивалей мира, который пройдет в Испании с 18 по 26 сентября.

«New Directors» — одна из ключевых секций фестиваля в Испании, ориентированная на открытие и продвижение перспективных авторов со всего мира, представляющих свои первые или вторые полнометражные работы.

Картина, снятая по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан и при поддержке Государственного центра поддержки национального кино, рассказывает об учителе музыки, живущем в Балхаше, который мечтает уехать в большой город. Получив эту возможность, ему предстоит решить, что важнее — искусство в нем или он в искусстве.

Фильм является дебютной работой Аяны Нурдиновой. Важно подчеркнуть, что «Mūğalım» стал первым казахстанским фильмом в истории фестиваля, снятым женщиной-режиссером.

Спорт: историческая победа шпажистов и «Игры будущего»

Самым ярким достижением для страны стала победа наших шпажистов.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге (Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов) в 2026 году показала свой лучший результат за всю историю выступлений на чемпионатах мира в командных соревнованиях. Казахстанцы не только впервые в истории вышли в финал чемпионата мира, но и стали победителями мирового первенства.

На пути к финалу сборная Казахстана обошла Финляндию (45:39), Узбекистан (28:27), Данию (45:36), а в полуфинале была повержена сборная Египта (41:32).

В финальном матче казахстанцы соревновались с командой Украины, которые уже становились чемпионами мира и призерами мировых и европейских первенств.

Сборная Казахстана уверенно начала противостояние с командой Украины и повела в счете уже на середине марафона из 9 поединков, следующих друг за другом.

Каждый из четырех казахстанцев, сменяя друг друга, вносил свой вклад в удержание преимущества и его развитие. Красивую точку в финале поставил Кирилл Проходов, закрепив итоговый результат в дуэли с Романом Свичкарем.

В итоге — победа со счетом 45:40 и историческая золотая медаль чемпионата мира по фехтованию в копилке Казахстана.

Мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на чемпионате мира в Гонконге поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.

В поздравлении Главы государства отмечается, что первое в истории золото отечественных шпажистов стало ярким свидетельством высочайшего спортивного мастерства, стального характера и сплоченного командного духа.

Хорошая новость была и для футбольных фанатов.

Алматинский «Кайрат» одержал победу над кипрской «Омонией» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:0, а судьба путевки в следующий раунд решилась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались алматинцы — 6:5.

Между тем, казахстанский нападающий Дастан Сатпаев отличился дебютным голом в составе лондонского «Челси» во время товарищеского матча против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс».

Официальный сайт Английской Премьер-лиги в своем обзоре подготовки команд к новому сезону восхитился новичком лондонского «Челси» из Казахстана Дастаном Сатпаевым.

А художник-карикатурист Хамид Сахари, на чей аккаунт в Instagram подписано 7,7 млн человек, посвятил свою свежую работу в жанре анимации казахстанскому футболисту.

Казахстан становится известен не только в мире классического спорта. Наша страна обретает популярность и в фиджитал спорте. Этому способствуют «Игры будущего-2026», проходящие в Астане в эти дни.

Ожидается, что игры посетят 20 тысяч туристов. Об этом в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly сообщил организатор соревнований Даурен Темирханов. Он также рассказал об особенностях турнира и нововведениях этого года.

В свою очередь на полях международного фиджитал-саммита в Астане министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов заявил, что около 4 миллионов казахстанцев активно интересуются кибериндустрией, что свидетельствует о стремительном росте популярности цифрового спорта в стране.

30 июля в рамках «Игр будущего-2026» в Астане состоялся матч дисциплины Phygital Basketball, в котором казахстанская команда GTB KZ встретилась с представителями Китая — HandsomeMDMX.

Главный судья Phygital Basketball на Играх будущего-2026 Вячеслав Дьяченко рассказал корреспонденту Kazinform как устроено судейство в новой гибридной дисциплине и кто следит за соблюдением правил на цифровой и физической аренах.

31 июля на «Играх будущего» в Астане выступила единственная казахстанская команда по Dota 2. Представитель Rune Eaters Мади Отегенов (Shympowered) рассказал о подготовке к соревнованиям, главных соперниках и целях команды.

В этот же день стартовали соревнования по дисциплине Battle Royale — PUBG: BATTLEGROUNDS.

За победу и призовой фонд в размере 1 млн долларов боролись 16 сильнейших команд мира, представляющих ведущие киберспортивные организации.

В числе участников — 17 Gaming, Anyone’s Legend, DIGA Esports, DN SOOPers, FULL SENSE, GAM The Expendables, Geekay Esports, JD Gaming, Made in Thailand, R8 Esports, Shadow Esports, T1, Team Falcons, Team Vitality, Twisted Minds и Virtus.pro.

На радость казахстанским болельщикам, наша команда DIGA одержала яркую победу в дисциплине PUBG: Battlegrounds на международном турнире «Игры будущего-2026», выиграв третий матч второго игрового дня.

В этом немаловажную роль играет поддержка, которую высоко оценил менеджер корейской команды T1 Джион Ли.

— Мне нравится, что турнир проходит в Казахстане. Для многих игроков это первый визит в эту страну. Здесь хорошая погода, добрые люди, а фанаты PUBG в Казахстане очень тепло поддерживают команды, — рассказал он.

Для отечественной команды этот успех стал одной из главных сенсаций соревнований.