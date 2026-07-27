Аким Атырауской области отчитался Президенту об экологической ситуации в регионе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Атырауской области Болата Акчулакова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о текущей социально-экономической ситуации в регионе и приоритетных задачах на предстоящий период.

Была представлена информация о реализации крупных инвестиционных проектов, развитии нефтегазохимической отрасли, строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры Атырауской области.

Отдельное внимание было уделено вопросам диверсификации экономики, модернизации инженерных сетей, совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации и реализации проектов, требующих поддержки на республиканском уровне.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение устойчивого социально-экономического развития Атырауской области и повышение качества жизни населения.

27 июля Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Великобритании со вступлением в должность.