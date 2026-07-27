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    Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Великобритании со вступлением в должность

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эндрю Бернема со вступлением в должность Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Великобритании со вступлением в должность
    Фото: Акорда

    В своем послании Глава государства отметил высокий уровень казахско-британских отношений и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в интересах народов двух стран.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Эндрю Бернему успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства — благополучия и процветания.

    Ранее сообщалось, что Энди Бернем после вступления в должность премьер-министра намерен отменить программу цифровых удостоверений личности, запущенную предыдущим правительством. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Поздравления Великобритания Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор