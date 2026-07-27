Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Великобритании со вступлением в должность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эндрю Бернема со вступлением в должность Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своем послании Глава государства отметил высокий уровень казахско-британских отношений и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в интересах народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Эндрю Бернему успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства — благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Энди Бернем после вступления в должность премьер-министра намерен отменить программу цифровых удостоверений личности, запущенную предыдущим правительством.