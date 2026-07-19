Будущий премьер Британии пообещал отказаться от программы цифровых удостоверений личности

По словам Бернема, отказ от этой инициативы станет частью «пересмотра приоритетов» нового правительства. Денежные средства, которые планировалось направить на создание национальной системы цифровых удостоверений личности, будут перераспределены на решение более актуальных социально-экономических задач.

— Одной из первых задач этого правительства станет концентрация усилий на вопросах, которые действительно важны для людей сегодня. Ресурсы, предназначенные для разработки национальной системы цифровых удостоверений личности, будут направлены туда, где они необходимы в первую очередь, — говорится в заявлении пресс-секретаря политика, распространенном в субботу вечером.

В команде Бернема подчеркнули, что отказ от программы цифровых удостоверений не означает прекращения борьбы с нелегальной занятостью. Проверка права на работу останется обязательной для работодателей и будет по-прежнему осуществляться в цифровом формате.

Ранее инициатива премьер-министра Кира Стармера предполагала создание системы цифровой идентификации граждан. Планировалось, что цифровое удостоверение личности упростит доступ к государственным услугам, а также позволит подтверждать право на работу, аренду жилья и проведение других операций.