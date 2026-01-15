Британия отказывается от обязательного цифрового удостоверения личности

Правительство Великобритании решило отказаться от планов сделать цифровое удостоверение личности обязательным условием для трудоустройства. Вместо этого инициатива будет внедряться на добровольной основе, а работники смогут подтверждать свое право на работу и другими способами, например, с помощью паспорта.

Речь идет о пересмотре политики, объявленной премьер-министром Киром Стармером в сентябре прошлого года. Тогда он заявлял, что цифровое удостоверение личности станет обязательным для всех работников и будет ключевым инструментом в борьбе с нелегальной миграцией.

— Вы не сможете работать в Великобритании, если у вас нет цифрового удостоверения личности. Все предельно просто, — говорил Стармер.

Однако теперь кабинет меняет подход. Как пишет газета The Times, министры пришли к выводу, что обязательный характер инициативы подрывает общественную поддержку реформы.

По данным британской вещательной корпорации BBC, после сентябрьского заявления уровень поддержки цифровых удостоверений личности упал с более чем 50% до менее чем трети населения, а почти три миллиона человек подписали парламентскую петицию против их введения.

Критика обязательного формата звучала не только со стороны общества, но и внутри правящей Лейбористской партии. Как отмечает Financial Times, в частных разговорах депутаты предупреждали правительство, что жесткая модель внедрения усложнит получение общественного консенсуса.

Смена курса стала частью серии политических разворотов, последовавших после прихода лейбористов к власти. Ранее правительство уже отказывалось от отдельных положений или смягчало позиции по реформе системы социального обеспечения, сокращению зимних выплат на отопление и налогу на наследство для фермеров.

По информации BBC, это вызвало раздражение у части депутатов, которые все чаще сомневаются, стоит ли публично защищать инициативы, впоследствии снимаемые с повестки.

Согласно обновленным планам, к 2029 году проверки права на работу будут полностью переведены в цифровой формат. При этом регистрация именно в системе цифрового удостоверения личности останется добровольной.

Работники смогут подтверждать свой статус с помощью биометрических паспортов, электронных виз или коммерческих сервисов верификации, сверяемых с базами данных МВД, уточняют The Times и Financial Times.

Между тем в правительстве подчеркивают, что от обязательных цифровых проверок права на работу они не отказываются.

— Мы по-прежнему привержены обязательным цифровым проверкам права на работу, — заявил представитель правительства в комментарии, который приводит газета The Times.

По его словам, нынешняя система основана на «разрозненном наборе бумажных процедур», при которых нередко отсутствует даже подтверждение факта проверки, что создает условия для мошенничества и злоупотреблений.

Теперь власти намерены сместить акцент с борьбы с нелегальной миграцией на более широкий аргумент — повышение удобства для граждан и упрощение доступа к государственным услугам.

— Цифровое удостоверение личности упростит повседневную жизнь людей, сделает государственные услуги более персонализированными, согласованными и эффективными, при этом оставаясь инклюзивными, — добавил представитель правительства.

Ожидается, что детали обновленной схемы будут представлены в рамках публичной консультации, которая должна стартовать в ближайшее время.

Ранее Великобритания запретила рекламу вредной еды.