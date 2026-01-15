Британия отказывается от обязательного цифрового удостоверения личности
Эта инициатива стала очередной, от которой кабмин отступил под давлением общественности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Правительство Великобритании решило отказаться от планов сделать цифровое удостоверение личности обязательным условием для трудоустройства. Вместо этого инициатива будет внедряться на добровольной основе, а работники смогут подтверждать свое право на работу и другими способами, например, с помощью паспорта.
Речь идет о пересмотре политики, объявленной премьер-министром Киром Стармером в сентябре прошлого года. Тогда он заявлял, что цифровое удостоверение личности станет обязательным для всех работников и будет ключевым инструментом в борьбе с нелегальной миграцией.
— Вы не сможете работать в Великобритании, если у вас нет цифрового удостоверения личности. Все предельно просто, — говорил Стармер.
Однако теперь кабинет меняет подход. Как пишет газета The Times, министры пришли к выводу, что обязательный характер инициативы подрывает общественную поддержку реформы.
По данным британской вещательной корпорации BBC, после сентябрьского заявления уровень поддержки цифровых удостоверений личности упал с более чем 50% до менее чем трети населения, а почти три миллиона человек подписали парламентскую петицию против их введения.
Критика обязательного формата звучала не только со стороны общества, но и внутри правящей Лейбористской партии. Как отмечает Financial Times, в частных разговорах депутаты предупреждали правительство, что жесткая модель внедрения усложнит получение общественного консенсуса.
Смена курса стала частью серии политических разворотов, последовавших после прихода лейбористов к власти. Ранее правительство уже отказывалось от отдельных положений или смягчало позиции по реформе системы социального обеспечения, сокращению зимних выплат на отопление и налогу на наследство для фермеров.
По информации BBC, это вызвало раздражение у части депутатов, которые все чаще сомневаются, стоит ли публично защищать инициативы, впоследствии снимаемые с повестки.
Согласно обновленным планам, к 2029 году проверки права на работу будут полностью переведены в цифровой формат. При этом регистрация именно в системе цифрового удостоверения личности останется добровольной.
Работники смогут подтверждать свой статус с помощью биометрических паспортов, электронных виз или коммерческих сервисов верификации, сверяемых с базами данных МВД, уточняют The Times и Financial Times.
Между тем в правительстве подчеркивают, что от обязательных цифровых проверок права на работу они не отказываются.
— Мы по-прежнему привержены обязательным цифровым проверкам права на работу, — заявил представитель правительства в комментарии, который приводит газета The Times.
По его словам, нынешняя система основана на «разрозненном наборе бумажных процедур», при которых нередко отсутствует даже подтверждение факта проверки, что создает условия для мошенничества и злоупотреблений.
Теперь власти намерены сместить акцент с борьбы с нелегальной миграцией на более широкий аргумент — повышение удобства для граждан и упрощение доступа к государственным услугам.
— Цифровое удостоверение личности упростит повседневную жизнь людей, сделает государственные услуги более персонализированными, согласованными и эффективными, при этом оставаясь инклюзивными, — добавил представитель правительства.
Ожидается, что детали обновленной схемы будут представлены в рамках публичной консультации, которая должна стартовать в ближайшее время.
