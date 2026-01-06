Великобритания запретила рекламу вредной еды
Введен запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00 и полный запрет на рекламу в интернете в рамках усилий правительства по борьбе с кризисом детского ожирения, передает агентство Kazinform.
Под запрет попадают 13 категорий товаров
Как сообщает The Guardian, отныне 13 категорий товаров больше не могут рекламироваться на телевидении до 21:00 или в любое время в интернете. Запрещенные товары содержат большое количество жира, сахара и соли. Сюда входят безалкогольные напитки, шоколад и конфеты, пицца, торты и мороженое, а также сухие завтраки и каши, бутерброды, подслащенные хлебобулочные изделия и йогурты.
Компаниям, не соблюдающим новые правила, грозят меры со стороны Управления по стандартам рекламы (ASA).
Новые планы были впервые объявлены консерваторами в 2021 году, но дважды переносились на более поздний срок.
Каждый десятый ребенок страдает ожирением
Последние данные свидетельствуют о том, что в Великобритании каждый десятый ребенок (9,2%) дошкольного возраста страдает ожирением, а у каждого пятого ребенка к пяти годам развивается кариес.
По оценкам правительства, запрет на рекламу позволит предотвратить около 20 000 случаев детского ожирения.
Ожирение обходится Национальной службе здравоохранения Великобритании более чем в 11 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно.
— Дети очень восприимчивы к агрессивной рекламе нездоровой пищи, и воздействие такой рекламы повышает риск развития ожирения и связанных с ним хронических заболеваний, — заявила профессор поведенческих изменений в сфере здравоохранения в Университете Хартфордшира Кэтрин Браун.
Первая в истории рождественская реклама здоровой еды
Хотя эти правила вступают в силу только сейчас, британская рекламная индустрия добровольно придерживается их с октября.
Это привело к появлению первых в истории рождественских рекламных кампаний на телевидении, направленных на снижение содержания жира, сахара и соли, поскольку такие продукты, как пудинги и сладости, были заменены фруктами и овощами.
В 2018 году в Великобритании был введен «налог на сахар», подразумевающий, что производители безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара будут отчислять деньги в бюджет страны «за вредность».
Ранее налог на сахар предложили ввести и в Германии.